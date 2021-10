Gerardo Vargas se dice listo para la consulta sobre la planta de fertilizantes en Topolobampo, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Seguro de que es un obra que será un detonante económico no sólo para el municipio de Ahome o la región, sino para todo el estado, el alcalde electo Gerardo Vargas Landeros, se dijo listo para participar en la consulta ciudadana que ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto al proyecto de la planta de fertilizantes que se realiza en Topolobampo.

Sobre el tema, dijo que en lo personal se encuentra listo para formar parte de este ejercicio como se lo requiera en este caso, la Secretaría de Gobernación que sería la dependencia encargada de lanzar la convocatoria.

“Estoy más que listo, ya quisiera que me den la fecha para sacar adelante esta consulta en donde les he pedido a toda la sociedad en todas las oportunidades que he tenido, que participan, al sector empresarial particularmente, al sector agrícola, tanto lo social como lo publico”, indicó.

Asimismo, adelantó que ya ha tenido acercamiento con autoridades federales para tratar este tema, insistiendo en que el darle pie a que se concluya este proyecto, es sin duda una gran oportunidad para la generación de muchos empleos, costos más bajos para el sector agrícola pero además, eso traería más inversiones.

“Por supuesto que sí he tenido reuniones, el lunes tuve una reunión con las autoridades federales apartados aquí en nuestro estado y ya van muy avanzados, es una cuestión de la metodología al final ellos va a realizar y a establecer como va a funcionar esa consulta ciudadana, espero que me toque ya en funciones para poder ayudar a que todo salga muy bien”, destacó.