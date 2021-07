Gerardo Vargas se reúne con las estructuras de Morena en Ahome y llama a "darle vuelta a la página"

Los Mochis, Sinaloa.- Después de su triunfo electoral, Gerardo Vargas Landeros, presidente municipal electo de Ahome, regresó a las comunidades rurales para sostener su primera reunión con la estructura de Morena, en la que ratificó su compromiso de trabajar al lado de la gente, por la gente y con la gente.

Ahí mismo, el alcalde electo de Ahome por Morena-PAS exhortó a los presentes, quienes estuvieron acompañados de simpatizantes de otras agrupaciones políticas, a darle vuelta a la página.

“No se me va a olvidar nunca quien me llevó al poder que es Morena-PAS y ustedes, pero por el bien del municipio tenemos que trabajar para todos, por eso, me da mucho gusto que hayan invitado a gentes que estuvieron en otras agrupaciones políticas, porque esto es señal de unidad. Ya lo hicimos con Marcos Osuna, con Miguel Ángel Camacho y Angelina Valenzuela, nada más me falta uno que es Domingo Vázquez, espero si él lo permite estar platicando con él en las próximas semanas. Que les quede claro a ustedes les debo mi triunfo aquí en El Carrizo, pero, también hay que aceptar a los otros”.

Gerardo Vargas Landeros, agregó: “Ya estamos en otra etapa, ya todo se arregló afortunadamente con diálogo político, pero, ya viene la etapa de los hechos, así que denme la oportunidad de hacer lo que debo de hacer, ya los escuché, ya me ratificaron qué es lo que necesitan, así que ahora vamos a ir por el presupuesto que es lo que más hace falta”.

También dijo: “El compromiso que yo tengo con ustedes es el mismo que tiene con ustedes el gobernador electo, doctor Rubén Rocha Moya, porque ustedes lo trataron muy bien y lo apoyaron, y por eso, me dijo necesito que vayas a la Ciudad de México, a empujar el presupuesto, por eso, si me les pierdo, es porque ando haciendo todo el esfuerzo para que en los primeros meses ya estemos trabajando".

Añadió que El Carrizo es la primera sindicatura que visita, porque ha estado viajando a México para ver las obras que serán incluidas dentro del presupuesto del próximo año.

El compromiso que hice en campaña hoy lo ratifico que el problema del agua potable lo vamos arreglar en toda la sindicatura. Vamos a arreglar el problema porque ustedes bien se merecen, agua limpia de calidad”, precisó.

Recordó que cuando era gerente de Japama, se solucionó ese problema porque le entiende al tema, pero, la persona que estará al frente de la institución es una persona con suficiente experiencia y capacidad, para que arregle el problema que tenemos todos los ahomenses.

En la reunión estuvieron presentes Blanca Esthela Quintero Flores, comisaria ejidal del Poblado 5; Sandra Leyva Meza, subcoordinadora del Etcho; Eduardo Franco, líder y coordinador; Francisco Leyva Alcaraz, síndico; la maestra Georgina Lozano Aragón; Víctor Sauceda Rojo, exsíndico y líder; Alma Patricia Campas Gámez, excomisaria y Juan Carlos López Bahumea. También Pedro Esparza, Ángel Gómez, Armando Valenzuela, Francisco Vázquez “El Choti”, Armando Barceló, Baltazar Hernández, Armando Pineda y Martín Álvarez.

