Germinación Morena y Redes Ciudadanas de Morena Sinaloa no apoyan a Rocha Moya

Los Mochis, Sinaloa.- Los grupos Germinación Morena y Redes Ciudadanas de Morena Sinaloa manifestaron que no apoyan a Rubén Rocha Moya porque no tiene identidad individual ni colectiva morenista.

Julio César Sierra Pérez, coordinador de Redes Ciudadanas de Morena Sinaloa mencionó que además fue designado por la dirigencia nacional como candidato a gobernado de Sinaloa a través de una encuesta fantasma.

No tomando en cuenta los estatutos del partido y violentando los principios fundamentales de no mentir, no robar y no traicionar.