Gilberto lleva el sustento a su familia reparando bicicletas en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Quien transita a menudo por el bulevar Macario Gaxiola en el número 225 norte en el sector de la colonia La Cuchilla de la ciudad de Los Mochis, lo encuentra, lo conocen como Jimy Blanco Jr.

Tradición familiar

Gilberto López Tajia, de 55 años de edad, comentó que desde niño vio a su padre trabajar en la reparación de bicicletas y fue un oficio que siempre le gustó, por lo que cuando tuvo edad comenzó a trabajar ahí y es lo que le ha dado para llevar el sustento diario a su familia.

“Mi padre siempre se dedicó a reparar bicicletas, desde entones yo lo veía y lo ayudaba a repararlas, y pues aquí estoy, atendido clientes, algunos de paso y otros que son permanentes”, resaltó.

Gilberto dijo que el pequeño taller ya tiene 31 años de estar dando servicio a las bicicletas de los clientes.

Comentó que a pesar de las adversidades que ha habido, se mantiene activo en el taller, sobre todo desde que su padre se lo dejó para trabajarlo cuando por su edad y achaques de la edad ya no le permitieron continuar trabajándolo. Mi padre solamente está en casa descansando, sale de vez en cuando para saludar a los clientes que lo conocen desde hace muchos años.

Gilberto, siempre dispuesto a atenderle. Foto: Debate

Muchas paciencia

“Yo espero pacientemente a los clientes. Este trabajo, al igual que muchos otros, es cuestión de esperar y ser pacientes, ya que no siempre hay trabajo, así como me pueden llegar 10 clientes hay días que solamente atiendo uno o en ocasiones hasta ninguno, pero no queda de otra que esperar”, resaltó.

Explicó que durante la etapa más difícil de la pandemia las autoridades le dijeron que tenía que cerrar por ser una actividad que no es prioritaria, sin embargo, para no dejar de tener ingresos trabajó a puerta cerrada en el interior del taller.

“Al igual que a toda la gente, la pandemia nos vino a golpear, pero poco a poco se ha estabilizado, los clientes que necesitan de mi trabajo vienen con más frecuencia”, subrayó.

Asimismo, dijo que tiene una pequeña preocupación, debido a que no tuvo un hijo varón a quien enseñarle el oficio de reparar bicicletas y obviamente heredarle el taller.

“Así como mi padre me dejó este taller yo quisiera heredarle el taller a alguien de la familia, obviamente a alguien directo de mi parte no, porque solo tuve hijas, pero tendremos que ver de la familia si hay alguien que siga con el pequeño negocio familiar”, resaltó.

Leer más: ¡Que no se te pase! El horario de verano termina el 31 de octubre

Gilberto comentó que de momento se siente bien de salud físicamente, y que permanecerá en el taller de reparación de bicicletas hasta que tenga fuerzas, o bien, Dios disponga de otra cosa.