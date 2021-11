Gildardo Leyva Ortega asume la alcaldía de El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Con la ausencia de la alcaldesa saliente Nubia Ramos, Gildardo Leyva Ortega tomó protesta para el periodo 2021-2024 en la alcaldía de El Fuerte y se comprometió a trabajar para combatir la corrupción.

En acto protocolario en sesión solemne de Cabildo en Palacio Municipal, agradeció a la ciudadanía por la confianza que depositaron en él para encabezar el nuevo gobierno en donde prevalecerá la transparencia de los recursos.

“Agradezco infinitamente la confianza que el pueblo me ha conferido. Hoy tenga la oportunidad de mirarlos de frente con la firme convicción de ejercer el cargo de manera cabal y siempre con estricto apego a la ley, con el compromiso de trabajar bajo los principios de la honestidad y la transparencia en favor de los intereses de los fortenses.”

El presidente Gildardo Leyva Ortega acompañado de su gabinete. Foto: Debate

Aseguró tener claro que tiene la obligación de atender las necesidades de toda la población, sin distinción alguna, porque en una democracia la diversidad y puntos de vista fortalecen, detalló después de rendir la protesta de ley.

Inició tarde. El alcalde Gildardo Leyva llego 35 minutos después de la hora programada, los presentes se desesperaban. Foto: Debate

“Las campañas han quedado atrás, es momento de unir esfuerzos en favor de los fortenses, el municipio nos necesita a todos, ya no podemos esperar, convocó a todas las fuerzas políticas, a los excandidatos, a los ciudadanía en general, a sumarse a este proyecto que lo único que busca es transformar para bien el municipio.”

La ausente. La exalcaldesa Nubia Ramos no se presentó para hacer el cambio de poderes como era su responsabilidad. Foto: Debate

Proyectos importantes

Durante su discurso, el presidente municipal resaltó que se construirá el puente sobre la presa Huites que unirá a Topolobampo-Texas, proyecto que espera que sea impulsado por el gobernador Rubén Rocha Moya y de la misma manera se impulsará el turismo, pero sobre todo lo que la gente quiere que haya agua de calidad; es por ello que analizan la forma de pagar el adeudo que mantiene la Japaf con la Comisión Federal de Electricidad.

“Una de las prioridades será tener agua de calidad, pagar a la CFE, hacer un convenio con ellos, lo importante es que la gente tenga agua”.

Desinterés. De los regidores salientes faltaron 2; sin embargo, la sesión solemne se desarrolló pues sí hubo quórum. Foto: Debate

Corrupción

El presidente municipal dijo que las autoridades de la anterior administración se negaron a abrir las puertas de Japaf y la Tesorería, lo que presuntamente indica que hay un desaseo en esas dependencia; sin embargo, no solamente en esas áreas hay irregularidades.

“Tenemos información de que hay gastos millonarios que no están justificados y para poder actuar iniciaremos con auditorías financieras para que se conozca el tamaño de la crisis económica por la que atraviesa esta la administración saliente y así poder hacerle frente a lo que nos dejaron”, subrayó.

Prevención. La medidas sanitarias contra el Covid-19 a medias, ya que muchos de los asistentes no traían cubrebocas. Foto: Debate

En ese mismo tenor, el alcalde morenista señaló que de encontrar irregularidades interpondrán las denuncias ante quien corresponda debido a que no van a solapar que hayan hecho mal uso de los recursos públicos.

“Vamos a trabajar con los tres principios básicos de Morena: no robar, no traicionar y no mentir al pueblo, ya que nosotros nos debemos a ustedes porque nos hicieron llegar al poder y nosotros sí daremos cuentas claras porque seremos transparentes”, resaltó.

El presidente municipal dijo que su compromiso con la sociedad será la de informar lo que sucede.

Gildardo Leyva en el momento de rendir protesta como nuevo alcalde de El Fuerte. Foto: Debate

La ausente

Al ser cuestionado si sabía cuál había sido el motivo por el que la exalcaldesa Nubia Ramos no asistió al cambio de poderes, solamente se limitó a decir: “Sin palabras, mi respeto para ella. Nosotros la invitamos, pero no nos vamos a detener por detalles como ese. Nosotros venimos a trabajar, no pasa nada”.

Principales funcionarios

-Secretario del Ayuntamiento

Édgar Adair Espinoza Robles

-Tesorero

Fabián Cázarez González

-Junta de Agua

Jairo Alfredo Soto

-Oficial Mayor

Dora Alicia Manzanárez

-Directora de Turismo

Zechenka Urías Gil

-Desarrollo Económico

Eloysa Carmesí Quintero

-Director de Seguridad Pública

Natanael Téllez

-Director de Obras Públicas

Juan Carlos Serrano

-Instituto de las Mujeres

María José Sañudo

Regidores

-Sandra Ham Mendívil

-Carlos Sarmiento Carabeo

-Jairo Samuel Leyva Soto

-Luis Adán Valenzuela

-José Ramón Bueno Ibarra

-María Félix Vera Gaxiola

-Vilma Judith López Sarmiento

-José María Flores Soto

-Teresa de Jesús Chaparro Valdez

Síndica procuradora

Mayra Lilian Osorio Armenta