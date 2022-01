Gildardo Leyva recibe distintivo de El Fuerte, Sinaloa como Pueblo Mágico

El Fuerte, Sinaloa-. En el marco del Programa Nacional de Turismo, el secretario federal, Miguel Torruco entregó al alcalde Gildardo Leyva Ortega el distintivo de Pueblo Mágico al municipio de El Fuerte, contando como testigos el gobernador Rubén Rocha Moya y todos los alcaldes del estado.

El alcalde mencionó que de la mano de la sociedad y gobierno es obligación devolver la magia de El Fuerte a su máximo esplendor, y que el municipio fortense tiene el potencial para crecer exponencialmente, pues es el único pueblo mágico con un río majestuoso, uno de los 5 lugares con tren de pasajeros y el sitio que mejor resguarda la cultura mayo-yoreme.

“A mí me parece un sueño estar frente a ustedes y me parece una añoranza cumplida, el poder servir a mi pueblo, a este pueblo que tanto quiero, quizá por eso, soy de los migrantes que, por voluntad propia ha vuelto a su patria chica, El Fuerte de mis amores. Soy un turista presidente, mejor aún, quiero ser el presidente del turismo. Además, tengo plena seguridad que el gobernador Rubén Rocha Moya le garantizará al municipio tener más que un amigo, a un compañero de lucha, porque Rocha Moya tiene una historia que lo respalda y una honorabilidad a toda prueba, por eso me enorgullece acompañarlo en esta lucha por transformar a Sinaloa y El Fuerte”, mencionó.

Agradeció al secretario Miguel Ángel Torruco y lo felicitó por su trayectoria académica y profesional en el turismo, expresó que su trabajo se refleja en el impulso al turismo en todo el país, que a pesar de la pandemia siguen adelante.

El Fuerte actualmente mantiene una campaña en el tema de la transformación y se ha caracterizado por sus frases como "Vive lo bueno" y "El rescate ya comenzó".