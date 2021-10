Gildardo Leyva se adelanta e inicia gestiones ante CFE por tema de deuda de Japaf en El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- A pesar de que oficialmente no toma el mando del municipio de El Fuerte, Gildardo Leyva Ortega se adelantó e inició las gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Entrevistado al respecto, el alcalde electo reconoció la gravedad de este tema que no sólo implica un desembolso del recurso municipal, sino que interviene un servicio que es fundamental para la ciudadanía.

En ese sentido, aseguró que los habitantes del alteño municipio a partir del día primero de noviembre tendrán agua, aunque aclaró que quizá no potable, pero si el vital líquido saliendo de sus llaves.

"Nosotros ya las iniciamos, nos dijeron las estrategias que teníamos que seguir pero no se las puedo decir pero en su momento le sacaremos al aire pero estamos muy conscientes de que el problema no es sencillo. Potable no creo pero agua sí", señaló.

Cabe mencionar que la semana pasada, las actuales autoridades trataron de realizar un convenio con la CFE y abonar 8 millones de pesos de los casi 14 millones de pesos que se debe; sin embargo, esto les fue negado y por consiguiente, el servicio de energía en las plantas potabilizadoras continúa suspendido.

Leyva Ortega se refirió a que el problema ante la Comisión Federal de Electricidad no propiamente son los 8 millones de pesos que entre el municipio y el estado quieren dar en un primer pago, sino la falta de confianza que existe en las autoridades, especialmente a la alcaldesa Nubia Ramos Carbajal.

"Lo que está pidiendo son 8 millones para reconectar. Lo que pasa que les voy a ser sincero que CFE no le cree a la administración, ese es el problema, es tema con la administración. El acuerdo va hacer con nosotros y con el gobernador", explicó.

De igual forma, señaló que a su llegada se deberá tener el flujo económico suficiente para solventar esta deuda y si no, añadió que para eso se accionarán ciertos recortes de personal para ahorrar dinero.