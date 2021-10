Ginecopediátrico del IMSS Los Mochis se queda sin aire acondicionado

Los Mochis, Sinaloa.- Evidentemente molestos pero sobre todo desesperados, derechohabientes del Hospital Ginecopediátrico del IMSS denunciaron que desde hace tres días la clínica se encuentra sin sistema de aire acondicionado.

Esta situación los tiene inquietos porque no sólo implica estar en el espacio en medio del fuerte calor, sino que en muchos de los casos complica la situación de salud de sus pacientes.

Molestia

“Yo tengo tres días aquí y es un abuso que nos tengan en esta situación. Yo traigo a mi hijo y es un desespero. Ya no sabemos si llora de lo mal que se siente o del calor. Parece horno. Por lo que vemos es un problema generalizado porque en urgencias está así, peor en los consultorios y hasta en la zona de hospitalización”, dijo una madre de familia quien por miedo a represalias decidió guardar el anonimato.

Sin embargo, insistió en que los directivos del hospital no pueden tener a los pacientes en esas condiciones, pues al final prestan un servicio que el mismo trabajador paga y, por lo tanto, merecen una atención de calidad y eso incluye la ventilación que aún es necesaria.

“Nosotros decimos que no es posible que nos tengan así, echándonos aire con lo que encontramos: un cartón, una revista o una toallita. No sabemos qué pasa, pero deben de arreglar esta situación de manera inmediata. Hablamos de la salud de muchos niños, pero también de mujeres que veo que vienen a sus revisiones y tratamientos.”

Solicitud

Mientras tanto, otra madre de familia no sólo criticó la falta de aire acondicionado, sino también la lenta atención del personal de la institución, quien aseguró que aunque haya pocos pacientes, duran horas para ser atendidos.

“Sí es muy molesto estar así, no aguantamos el calor y no nos podemos salir porque tenemos que esperar el turno, aquí nos estamos muriendo de calor. Pero no sólo es el aire acondicionado el problema, sino también la falta de atención: yo tengo más de cinco horas esperando pasar aquí al consultorio de urgencias y no veo para cuándo, el servicio está muy mal”.