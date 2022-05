Gobernador Rubén Rocha exhibe falta de resultados del PRI, PAN y de Chapman en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Seguro de lo que decía y ante la lluvia de peticiones de la gente que se dio cita al evento de arranque de obras de drenaje sanitario y pluviales en Ahome, el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, exhibió la falta de resultados de los gobiernos del PRI, PAN y hasta uno de Morena.

En este último caso el trienio del exalcalde Manuel Guillermo “Billy” Chapman.

Fue cuando un vecino del ejido Plan de Guadalupe le solicitó la construcción de la carretera hacia ese asentamiento, cuando Rocha Moya aseguró que junto al municipio buscarán la forma de realizar esta obra; sin embargo, cuestionó del porqué aguantaron tantos años a gobiernos que no les respondieron.

“Vamos a trabajar. A ver, Gerardo, vamos a hacerla juntos, pero fíjate bien: 51 años que te gobernó el PRI, el PAN (aplausos y bullicio), por qué aguantaron tanto, oye, y hace tres años gobernó uno de Morena también y tampoco sirvió; a nadie se la perdonen (aplausos y bullicio), ya quedamos el presidente y yo que te vamos a pavimentar kilómetro y medio”, le dijo el gobernador al solicitante de la carretera.

Se lleva mejor

En el evento no tuvo problemas en mencionar que en su reciente visita el presidente Andrés Manuel López Obrador, le preguntó cómo era su relación con los alcaldes de este estado. A lo que sin dudar, dijo, respondió que sólo tiene problemas con uno, de quien no quiso dar nombres y a diferencia de esta mala relación, con el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, es una relación la mejor de todos los presidentes municipales.

“Me comentaba el presidente que si con qué presidente me la llevaba bien. Hay uno que no me la llevó bien con él, pero no le dije, para que no lo fuera a agarrar de baja. Le dije que con el que me llevo mejor, estoy trabajando bien es con Gerardo, él te conoce (le afirma al funcionario municipal quien hace una reverencia de agradecimiento al tiempo en que los presentes aplauden); él (AMLO) te conoce, me habló de la participación que tuvimos juntos por la gubernatura”.

Y aprovechó la intervención de una vecina del Campo Esperanza, El Fuerte, quien cuestionó del porqué no se apoya a ese municipio y la falta de trabajo del alcalde Gildardo Leyva, para salir en su defensa, quien, aseguró, que también está trabajando.

Lo positivo

- El gobernador escucha a la gente

Durante el evento que encabezó la tarde de ayer, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, escuchó las necesidades de la gente que se dio cita ahí, comprometiéndose a apoyarlos.

- Revela su buena relación con Vargas

El mandatario estatal aprovechó el evento para decir abiertamente que le comentó al presidente Andrés Manuel López Obrador que se lleva bien con el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas.