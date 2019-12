Gobernador de Sinaloa asegura pagos a maestros de inglés

Los Mochis, Sinaloa.- Los pagos a los maestros de inglés del Programa Nacional de Inglés (Proni) serán liberados en el transcurso de estos días e incluso ya se les pagó una quincena que se les adeudaba, aseguró el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel.

Esto luego de que los maestros de inglés se manifestaran en la Jornada de Apoyo que se celebró el día de ayer en la comunidad de El Guayabo, por lo que fueron atendidos rápidamente por el gobernador del estado, quien mantuvo una reunión breve con ellos: “Ayer (miércoles) ya hubo un pago, y seguirá habiendo, ahorita estamos en un proceso de pago de aguinaldos, son más de mil 300 millones de pesos, y estamos en ese proceso de pagos”, señaló.

Falta de pagos

Cuestionado por los maestros de inglés si se van a pagar los aguinaldos, el gobernador señaló que se pagarán en tiempo y forma, por lo que solicitó el voto de confianza de los teachers, quienes acordaron esperar sus pagos.

Por otra parte, los maestros de inglés contradijeron al gobernador al señalar que no se les ha liberado ningún pago y que “hasta no ver, no creer”.

“Por el momento, si nos da una certeza de que está comentando montos, y que sí sabe cuál es la cantidad de lana para solucionar nuestra problemática de sueldo; pero hasta no llegar el sueldo, vamos a confiar en una propuesta de esto”, señaló César Camacho.

Mencionaron que se tuvieron pláticas con las autoridades sobre alguna solución, por lo que tuvieron que acudir al gobernador para solucionar sus adeudos de fin de año: “Le damos el voto de confianza y esperemos nos cumpla con nuestro salario, el cual nos han prometido desde hace varios días”, señaló Paulina Mendoza.

Se volverán a manifestar

Los profesores señalaron que debido a la reincidente falta de pagos se volverán a manifestar el día de hoy a las ocho de la mañana en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) de la ciudad de Los Mochis para hacer presión a las autoridades y exigir a la brevedad sus pagos: “Le dimos el voto de confianza al gobernador, pero esta tarde (ayer) no tuvimos el aviso de pago para mañana (hoy), por lo que nos manifestaremos continuamente hasta tener el pago en nuestras manos y poder subsanar nuestras cuentas”, indicó el teacher César Camacho.