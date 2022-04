Gobernador de Sinaloa brinda apoyo a familia de Itzel, víctima de feminicidio en El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Acompañado de Teresa Guerra Ochoa, titular de la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa y el alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva Ortega, el gobernador Rubén Rocha Moya acudió la mañana de este viernes hasta la comunidad de Saca de Agua en donde se efectúa el funeral de Itzel; la joven que fue asesinada el pasado miércoles a manos de un hombre.

Después de este encuentro con la familia de la joven fortense, el mandatario estatal aclaró que el único objetivo es brindar el apoyo que necesiten ante esta irreparable pérdida no solo para los gastos funerarios, sino apoyo psicológico y económico pues son personas humildes que eran apoyados financieramente por esta joven de 20 años, víctima de feminicidio.

"Expresamos nuestra disposición de ayudarles, apoyarlos, tienen tres hijos más, necesitamos que tengan solvencia de vida, que puedan trabajar, los vamos a apoyar, aquí la secretaria Tere Guerra se va a encargar de darle tratamiento al caso, son puras hijas las que tuvo Roberto y Adriana, nos comprometimos a estar muy pendientes y además, piden justicia, garantizarles que se va a aplicar la ley, todo el peso de la ley se va a aplicar a este muchacho", indicó.

Asimismo, comentó que su llegada al funeral en la comunidad perteneciente a la sindicatura de Chinobampo fue bien recibida por la familia de Itzel aclarando que más allá de hacer un acto sin sentido, lo que se busca es garantizar que a los dolientes de la joven no queden desamparados ni en este tiempo ni tampoco a largo plazo.

"Se sintieron muy alentados que estuviéramos aquí, creo que valió mucho la pena el venir, yo aplacé un poco la agenda que tenía pero estas cosas ocurren. Creo que ayuda mucho el sentirse que no están solos, que no están aislados y que solamente ellos resisten el golpe que es muy fuerte".

Rubén Rocha Moya señaló que este feminicidio no solo trastoca a la familia sino a toda la sociedad destacando que son gente humilde y en el caso de Itzel sólo buscaba ser el sustento para los suyos.

"Sólo buscaba el sustento igual que sus hermanas, una de las hermanas dice que ha no quiere trabajar, trabajaba en una dulcería pero ya no quiere trabajar porque tenía enfrente a su hermana y ya no quiere estar ahí, si son gente muy humilde. La familia confía en que se hará justicia porque no tiene caso venir a hacer pose para tomar la foto e irnos, vinimos a hacer compromiso y a atender a la familia, los vamos a apoyar".

Cabe mencionar que por indicación de la familia de Itzel se acordonó el camino que conduce a la casa de la familia impidiendo así tener una cercanía del funeral.