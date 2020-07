Gobernador de Sinaloa ha frenado legislación para los LGBT

Sinaloa.- La sociedad sinaloense cada vez es más abierta a las expresiones de la diversidad sexual, eso lo demostró el Congreso local al casi aprobar por mayoría el acceso a esta comunidad al matrimonio igualitario, lo cual sucedió en junio del 2019 (cuando recibió 18 votos a favor y 20 en contra).

Sin embargo, si los cambios no vienen desde las instituciones, podría haber un retroceso en los derechos de este sector, fue la opinión de los activistas integrantes del colectivo lésbico, gay, bisexual y transgénero (LGBT+), originarios de las principales ciudades del estado: Ana Esparza, Tiago Ventura y Vicky Ibarra, mismos que reunió periódico EL DEBATE durante una mesa de análisis transmitida en Facebook [disponible en el enlace bit.ly/2W3cIBP].

«Quienes se dijeron y se siguen diciendo la Cuarta Transformación, el nuevo Sinaloa, el nuevo México, la verdad es que no lo están haciendo. Nos estamos acercando, es cierto, pero necesitamos lograrlo», abundó la organizadora de la Marcha LGBT+ en Mazatlán, Vicky Ibarra.

Igualmente, los participantes del espacio de diálogo aclararon que desde los municipios perciben cada vez mayor apertura, cosa que no sucede en el Gobierno estatal.

Ana Esparza, activista LGBT+ de Los Mochis.

Pendientes en el Congreso local

Iniciativas sensibles

«Sí se ha avanzado muchísimo. A pesar de que nos siguen metiendo todavía el pie en el Congreso, hay personas que siguen sin querer apoyarnos; sin embargo, el matrimonio igualitario es un tema que pincha muchos botones en la sociedad, pero estamos muy claros que como comunidad vamos a lograr cosas en grande. Respecto a lo que viene en identidad de género, no es un capricho, no es un berrinche de la comunidad».

Injerencia del gobernador Quirino Ordaz Coppel

Grupos apoyados por Ordaz

«A los grupos profamilia se ha visto en dos o tres ocasiones la manera en que son apoyados estos grupos religiosos por el gobernador. Todos esos son los que siguen obstaculizando nuestros derechos, nuestros avances. Quirino Ordaz deber ser consciente de que, en lo laico, la Iglesia no debe entrar en nuestros derechos. Está dejando ir muchas oportunidades para Sinaloa, muchas entradas de dinero. No empatiza con nosotros».

Evolución de la percepción de la sociedad sinaloense

Unión

«Se reconoce el trabajo que se ha hecho en Sinaloa entre nuestros colectivos, y esto lo digo cada vez que se organiza una marcha. Estamos buscando estrategias de unión con otros municipios, con otros estados, con Sonora y Nayarit, para unir fuerzas. Hay que buscar líderes, doctores, contadores, personas que han hecho algo importante, dejando de lado el rechazo que han tenido hacia nosotros; crear cosas diferentes».

El llamado

Paz

«No vamos a parar hasta que el matrimonio igualitario sea un hecho, hasta que los crímenes sean tipificados como lo que son. No estamos solos. Me dirijo a los jóvenes que están saliendo del clóset: no están solos, siempre estamos para escuchar, para aquellos que lo necesiten. A los Gobiernos les digo que si trabajamos en equipo, Sinaloa estará en paz, eso es lo que necesitamos, no guerra».

Tiago Ventura, activista LGBT+ de Culiacán.

Pendientes en el Congreso local

Detecta diferencias

«Hemos visto un avance significativo, que quiere decir que estamos a nada de lograr la iniciativa de matrimonio igualitario, que es uno de los proyectos legislativos que más polémica ha generado por una sociedad que se resiste a comprender todavía que los derechos son para todos. No obstante, las otras dos iniciativas, como la tipificación de crímenes de odio por homofobia y la Ley de Identidad de Género, no deberían ser en ese mismo sentido».

Injerencia del gobernador Quirino Ordaz Coppel

Mucha influencia del Ejecutivo

«Evidentemente, hay mucha influencia del Ejecutivo, y tiene mucho que hacer por la comunidad LGBT+. Por ejemplo, en el Registro Civil, hay estados que saben que la SCJN ha emitido jurisprudencias para permitir los matrimonios igualitarios en el país, entonces facilitan los matrimonios sin necesidad de amparo, esto quiere decir que no van a someter a un trato discriminatorio a las personas, aun si la norma no ha sido modificada».

Evolución de la percepción de la sociedad sinaloense

Evolución

«No solo ha evolucionado la percepción de los sinaloenses, sino los mismos integrantes de la comunidad LGBT: hace unos años hablábamos de darle continuidad a la marcha en Mazatlán, y ahora hay marchas y activistas en todo el estado. La percepción de la gente ha cambiado. Hay ciertos grupos que no aceptan nuestros derechos. La población se da cuenta de que no está bien discriminar a las personas. No estamos pidiendo un favor».

El llamado

Trabajo a futuro

«Dentro de las familias hay personas LGBT. Para la parejas jóvenes, ellos no deciden cuál será la identidad sexual de sus hijos. Muchos de ellos buscarán reprimir la orientación sexual de los hijos, y ahí vienen los problemas. Los ciudadanos que crecen con depresión, con falta de cariño. Votando en contra de los derechos de la comunidad lésbico-gay, se vota en contra de los derechos de los tíos, hermanos o futuros hijos».

Vicky Ibarra, activista LGBT+ de Mazatlán.

Pendientes en el Congreso local

No es suficiente

«Deja mucho qué decir que los diputados que son mayoría ahorita, los representantes de Morena, nos habla de la incoherencia y, sobre todo, de la eficacia que no han tenido en temas legislativos, porque el hecho de que Sinaloa todavía no esté aprobado el matrimonio igualitario habla de una incongruencia y una ineficancia [sic] de esta gente que está ahí para representar a todo el pueblo sinaloense, más cuando la SCJN ya emitió una recomendación».

Injerencia del gobernador Quirino Ordaz Coppel

Sí existe

«De no ser por la injerencia que ha tenido el gobernador, Sinaloa ya tuviera matrimonio igualitario. En Sinaloa ya tuviéramos tal vez muchas normas y muchísimas más acciones en el tema de inclusión para la población LGBT; sin embargo, el Gobierno estatal solamente dijo apoyar, pero nunca lo ha hecho, y desde Mazatlán el tema turístico es superimportante, y eso se hace con leyes a favor de todos».

Evolución de la percepción de la sociedad sinaloense

Machismo y violencia

«Tenemos la violencia, el machismo, es el tipo de cultura que se ve del sinaloense hacia el exterior. Estamos seguros que esto lleva a la discriminación, a la homofobia. Por supuesto que se ha avanzado, todavía falta muchísimo por hacer, prueba de ello es que en Los Mochis les ofende un paso peatonal, y van y lo pintan de blanco. En Mazatlán se empeña la gente en dañar las acciones de visibilidad hacia la población LGBT».

El llamado

Garantizar derechos

«Luchar por un Sinaloa más incluyente no es para nosotros, sino para las personas que están creciendo, que todavía no nacen, por aquellas familias que están por conformarse, es por ellos, para que ellos no tengan que sufrir todo lo que nos ha tocado, para que puedan constituir su familia sin que el estado les coarte sus derechos, y para la seguridad como persona. Todo el trabajo que se ha hecho en Sinaloa de activismo es excelente. Nos hemos organizado todos los municipios».

