Gobernador debe pedir tarifa 1F para Sinaloa: Guillermo Padilla

Los Mochis, Sinaloa.-El Frente Sinaloense de Usuarios de CFE no quita el dedo del renglón y exhortó al gobernador Rubén Rocha Moya a que se 'faje los pantalones' y pida la tarifa 1F para los 18 municipios del estado.

Guillermo Padilla Montiel, presidente de la organización, insistió en que mantener a Sinaloa sin esa tarifa le sigue costando al Gobierno del Estado más de 500 millones de pesos anuales.

"El problema es que el señor gobernador no se faja los pantalones y le pide al presidente (Andrés Manuel López Obrador) que tengamos en todo el estado la tarifa 1F, para que el estado se ahorre más de 500 millones de pesos anuales que le quita Hacienda con cargo a CFE por pagar la diferencia entre la 1E y 1F", reclamó.

"Entonces, eso está lesionando las finanzas del estado, porque con esos más de 500 millones de pesos, ¿cuántas obras más no podría hacer el gobierno?", agregó.

Explicó que solo las ciudades de Los Mochis, Guasave y Culiacán acceden a la tarifa 1F mediante ese acuerdo, mientras que el resto del estado tiene la tarifa 1E.

El luchador social argumentó que Sinaloa cumple los requisitos para tener la tarifa 1F, e hizo un llamado a organismos empresariales y de la sociedad civil para unir fuerzas y exigir al gobernador que la solicite.

"La ley dice que para poder accesar a la tarifa 1F tenemos que tener un promedio, cuando menos de dos meses, de 33 grados centígrados, ¡y lo cubrimos con creces!", señaló.

Reclamó que a Tabasco, lugar de origen del presidente López Obrador, la CFE haya condonado más de 11 mil millones de pesos a usuarios morosos y además le haya otorgado la tarifa más baja del país.

"No podemos pedir la tarifa que le dan a Tabasco, porque el presidente no es de aquí (entre risas), pero sí pedimos que sea la tarifa 1F para todo el estado, para que Hacienda ya no nos quite a los sinaloenses esos más de 500 millones de pesos", dijo.

Y recordó que en 2021 tuvieron una reunión virtual con funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía, y después de dos horas de estarlos presionando, les terminaron diciendo que solamente el presidente podría conceder esa tarifa.