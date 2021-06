Gobernador no ha cumplido con el reencarpetado de la calle Benito Juárez: síndica de Topolobampo

Los Mochis, Sinaloa.- Faltan 12 días para que se cumplan dos años de la promesa que hizo el gobernador de reencarpetar la calle Benito Juárez del puerto de Topolobampo, dijo Débora Preciado.

La síndica de Topolobampo expresó que Quirino Ordaz Coppel hizo esta promesa durante una de las Jornadas de Apoyo Puro Sinaloa, pero que la obra está inconclusa.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Él vino, se tomó la foto y vinieron las máquinas y reencarpetaron 10 metros nada más, y se retiraron, ya va a ser dos años y no han cumplido todavía con esto".

Leer más: "No he tenido acercamiento con el alcalde electo, ni lo voy a tener": Billy Chapman

La funcionaria hizo esta denuncia al finalizar el evento de entrega de motores marinos, al que no fue invitada.

"En este evento no fui invitada, por eso me tocó estar del otro lado. Ya estamos cansados de que vengan los funcionarios a prometer y tomarse la foto y que no cumplan. Topolobampo todavía sigue creyendo que en el corto periodo que le queda al gobernador pueda echar mano de esto y pueda cumplirnos con este apoyo".

Respecto a la entrega de los motores marinos para los pescadores, comentó que este es un apoyo a medias porque tendrán que pagar el 40 por ciento del costo de los equipos.

"Entonces, el pescador que gana a veces poquito y a veces no gana nada, queda encuentado para poder agarrar ese motor que supuestamente es un beneficio del gobierno".

Destacó que los pescadores no pueden estar conformándose con las buenas intenciones.

"Como dijo el presidente municipal (Guillermo Chapman) que tuvo buena intención de apoyar y que se lleva la buena intención ahora que va a ser diputado federal. No vivimos de intenciones, vivimos de hechos, y que las promesas se cumplan y que los apoyos lleguen no a medias, completos".

"No he tenido acercamiento con el alcalde electo, ni lo voy a tener": Billy Chapman

Síguenos en