Gobernador pide a Chapman estudio para atender socavones pero no lo ha entregado

Los Mochis, Sinaloa.- Derivado del accidente del pasado sábado en donde un joven padre de familia murió al ser aplastado por un camión que cayó en un socavón, el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel pidió al alcalde de Ahome Manuel Guillermo Chapman Moreno un estudio del problema para hacerle frente al problema, pero el funcionario municipal no se lo ha hecho llegar.

“Yo le plantee el presidente que me hiciera una propuesta precisamente para entrarle de lleno al tema de los socavones, el estado está dispuesto a entrarle y le vamos entrar y bueno, pues quiero conocer cuál sería la propuesta”, sostuvo el mandatario estatal.

En ese sentido aceptó que el problema se salió de control, por lo que dijo, es necesario entrarle de lleno y para eso, el gobierno del estado está dispuesto a entrarle con lo que sea necesario, siempre y cuando, el municipio aporte la misma cantidad.

“Yo estoy dispuesto a entrarle, fue el planteamiento que yo le hice porque para mí, yo si veo que es un problema serio que hay que entrarle y el estado con mucho gusto le va entrar”.

Sin embargo, insistió que a la fecha Chapman Moreno no le ha hecho llegar la propuesta de los problemas, “a mí no me dicho cuál es la propuesta económica, le dije, hazme una propuesta y con cuánto puedes entrar tú para que el estado entre con otra parte porque creo que es algo fundamental por los riegos que se tienen”.

Ordaz Coppel reiteró que atender el tema de drenajes colapsados y socavones es un problema que debe atenderse pues se debe evitar que suceda otra tragedia más recordando que en Los Mochis son ya dos personas las que han perdido la vida.

“Yo creo que hay que entrarle, son temas que si se priorizaron el tema de agua drenaje pero necesitamos entrarle al tema de los socavones”.

Cuestionado sobre la intención del alcalde ahomense con relación a solicitar un préstamo de 40 millones de pesos para atender este tema, el funcionario estatal dijo desconocerlo, pero recordó al funcionario municipal que le haga llegar el listado de obras prioritarias.

“Desconozco el tema, la verdad no tengo conocimiento, el planteamiento que le hice es que vamos entrándole, el gobierno del estado le entra para arreglar este tema”, puntualizó.