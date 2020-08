Gobernadores indígenas avalan la planta de fertilizantes en Topolobampo, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Un grupo de gobernadores indígenas del norte del estado y dirigentes campesinos defendieron el proyecto de la planta de fertilizantes de Topolobampo y aclararon que no comparten la postura de rechazo asumida al proyecto por el gobernador tradicional de Ohuira porque no representa el sentir de toda la comunidad.

Guadalupe Pacheco, presidente del comisariado del ejido Ohuira, aclaró que es firme la postura que mantienen las comunidades aledañas en favor de este proyecto, porque están conscientes de todos los beneficios que se desprenderán para toda la región una vez que esta planta entre en operaciones.

“ En el caso nuestro, como representante de una comunidad ejidal, nosotros vemos el enorme beneficio y el apoyo que vendría a darle a los campesinos este proyecto, a los que siembran la tierra y también los agricultores están de acuerdo en que se concretice este proyecto porque vendría a abaratar los costos de producción al estar en posibilidad de recibir un fertilizante más barato”. Indicó que todos están conscientes que lo que se requiere en la región es que haya más trabajo y que haya desarrollo.

“Yo no creo que seamos tan ciegos y no veamos este desarrollo tan grande que trae este proyecto a Topolobampo. Desconozco que Felipe haya hecho una reunión y que se le haya dado la facultad para que fuera en nombre de la comunidad para presentar esta posición de rechazo a la planta, porque no refleja el verdadero sentir de toda la comunidad”

Por su parte, Librado Bacasegua Elenes, presidente del Consejo Supremo de gobernadores tradicionales de Pueblos Indígenas se mostró totalmente favor de la concretización de este importante proyecto y avaló que haya consulta en las comunidades indígenas.

Estamos a favor de que haya consulta para que se consulte a quien se tenga que consultar para que se lleve a cabo el trabajo de la planta de Gas y Petroquímica de Occidente”.

Aclaró que su posición siempre ha sido a favor de que se concretice este importante proyecto. “Nosotros siempre hemos estado de acuerdo en que se lleve a cabo la planta y de que ya se instale porque ya tiene mucho tiempo. Ahora estamos viendo la situación de que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que se haga la consulta y los grupos que no están de acuerdo, en aquellos tiempos estaban pidiendo la consulta ahora no están de acuerdo en que esta se haga, nosotros si estamos esperando que se lleve a cabo porque nosotros estamos totalmente en apoyo de este proyecto.

