Gobierno de AMLO ha fallado en tema de seguridad: Concaam

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de las estrategias implementadas, el recurso destinado y lo que pudiera decir el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la realidad es que el gobierno federal sigue fallando en tema de seguridad, declaró Luis Roberto Sánchez Inzunza.

El segundo vicepresidente nacional de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam) reconoció que los índices delictivos marcan una tendencia a la alta, por lo que, sostuvo, es imposible afirmar que se ha mejorado en este tema.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Falta por hacer

“Se ha quedado a deber a la población. Secretarios, presidentes, van y vienen, y el problema no se resuelve. Sobre todo en los delitos de alto impacto como el homicidio, feminicidio y la extorsión, que en vez de ir a la baja aumentan; no obstante, lo invertido a la Guardia Nacional y a las instituciones en donde definitivamente la impunidad genera corrupción”.

Incluso, señaló que los programas implementados por el gobierno, como por ejemplo la Guardia Nacional, han sido proyectos fallidos, a los que se les ha invertido mucho recurso que bien pudo haber sido destinado a otros rubros u otras estrategias más efectivas.

“Hemos visto que han fallado, a través de los años se ha buscado la Gendarmería Nacional, luego la Guardia Nacional; sin embargo, no han dado los resultados que la ciudadanía espera, ahí están los resultados de violencia en contra de las instituciones judiciales, por ejemplo”.

Señaló que gran parte de la falta de resultados pudiera ser debido a la corrupción y la impunidad que eso genera.

Mientras lo político perneé sobre lo jurídico, está ese riesgo de fallo. Deben de estar las instituciones fortalecidas”, precisó.

Urge digitalizar sistema

Mientras tanto, José Antonio Serna, delegado estatal de la Concaam, consideró que urge que en Sinaloa se implemente la justicia digital, argumentando que esto agilizaría considerablemente los procesos y trámites burocráticos.

Añadió que es necesario dar el siguiente paso a los juicios en línea, que incluso, afirmó, ya se realizan en otras entidades del país.

“Queremos dar el siguiente paso a esos juicios en línea, en otros estados ya los tenemos. Esto no es novedoso, pero aquí en Sinaloa no se ha querido hacer. Creo que ha faltado voluntad. No tenemos una plataforma digital en donde podamos llevar a cabo los juicios por esa vía, por la vía electrónica, nos hace falta y es indispensable”, abundó.

Cabe mencionar que la mañana de ayer se tuvo una sesión con integrantes de la Concaam en la zona norte de Sinaloa, en donde se entregaron reconocimientos a algunos de los miembros.