Gobierno de Ahome habilita plataforma DeclaraNet para que servidores públicos realicen su declaración patrimonial

Los Mochis, Sinaloa.- La mañana de este miércoles el Gobierno Municipal de Ahome, que encabeza al alcalde sustituto Juan Francisco Fierro Gaxiola, dio a conocer que se habilitó la plataforma DeclaraNet, que está alojada en la página oficial del Ayuntamiento de Ahome (www.ahome.gob.mx) y tiene como objetivo automatizar la declaración patrimonial que deben de realizar todos los servidores públicos.

El anuncio lo dio José Moisés Cadena Orozco, secretario del Ayuntamiento de Ahome, quien fue acompañado por Pável Roberto Castro Félix, titular del Órgano Interno de Control; Benito Guadalupe Mendes Hurtado, director de Informática; y Gerardo Esquer Mexía, quien apoya a las funciones y operación del Órgano Interno de Control.

El secretario del Ayuntamiento destacó que se trata de una automatización de procesos, lo que ayuda a que el Gobierno Municipal cumpla con la ley y avance a la digitalización.

“Este proceso de automatización también apoya el eje 5 del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, que es el combate a la corrupción y participación ciudadana, y los sub-ejes que es la innovación gubernamental, la mejora continua y la transparencia”, expresó.

Detalló que el pasado 10 de mayo del presente año, con el objetivo de obtener el sistema electrónico de recepción de declaraciones de situación patrimonial y de intereses DeclaraNet, se firmó un convenio de colaboración entre la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa y el Municipio de Ahome, siendo este Gobierno Local el primero en todo el Estado en tener dicha herramienta.

Por su parte el titular del Órgano Interno de Control, Pavel Castro, informó que todos los servidores públicos, en todos los tres niveles de gobierno, tienen la obligación de presentar la declaración patrimonial y de intereses, ya sea inicial, de modificación o de conclusión del encargo.

Explicó que en el caso de los trabajadores del Gobierno Municipal estos podrán hacerlo a través de la plataforma DeclaraNet, además de que en el periodo del 25 de mayo al 26 de agosto del presente año se suspendió la recepción de dicha obligación en formatos físicos, por lo que quienes no pudieron presentarla deberán hacerlo de manera electrónica, teniendo, como fecha límite, hasta el 30 de septiembre del 2021.

Manifestó que con el lanzamiento de la plataforma para la administración municipal central, se espera que más de 3 mil servidores públicos presenten su declaración, teniendo dos formatos para ello: el formato normal, que va dirigido a los mandos medios superiores; y el formato simplificado, que va dirigido a servidores públicos operativos.

El director de Informática, Benito Guadalupe Mendes Hurtado, destacó que gracias a que el Gobierno Municipal renovó todos los servidores, así como toda la infraestructura tecnológica con la que cuenta el municipio, se tuvo la capacidad para implementar la plataforma de DeclaraNet.

Informó que para acceder a esta herramienta los interesados deberán ingresar a la página principal del Ayuntamiento de Ahome, donde hay un acceso directo a DeclaraNet, con un uso simple e intuitivo, además de que se cuenta con un manual de uso para quienes necesiten cualquier aclaración.

Subrayó que es muy importante no perder el usuario y contraseña, ya que toda la información de la plataforma está encriptada y el personal del Ayuntamiento de Ahome no tiene acceso a la misma, por lo cual dicha información de acceso no se podrá entregar al trabajador.

Hasta ahora, la plataforma DeclaraNet está habilitada para la administración municipal central, pero se está trabajando para poder habilitarla a las demás dependencias que conforman el Gobierno Municipal.