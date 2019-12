Gobierno de Ahome lamenta atentado contra Paúl Velázquez

Los Mochis, Sinaloa. Al lamentar el atentado contra el activista Paúl Velázquez, el secretario del Ayuntamiento, Juan Fierro, dijo que la ciudad está tranquila, que no es un reflejo de la inseguridad.



También dijo desconocer si tiene que ver con los hechos suscitados en la sesión de Cabildo de ayer, en la que el alcalde de Ahome, Billy Chapman, dio una disculpa pública a la síndica procuradora, Angelina Valenzuela Benites, pero la operadora del gobierno municipal Irma Delgado se peleó públicamente con el ahora lesionado e incitaba a los “acarreados” a la sesión a que vitorearan al alcalde Billy Chapman. E incluso quería sacar de la sesión a algunos medios, lo que sí hizo con la víctima de la agresión a balazos.



Dijo estar al pendiente de lo que ordene el Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado, quien lleva la investigación del caso. El director de Seguridad Pública, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, ha dispuesto unidades y elementos para resguardar la zona y el hospital donde se encuentra Velázquez Benites.



Especificó no saber el estado de salud del herido, pero coadyuvarán en lo que solicite la autoridad encargada de la investigación.



Respecto a si como municipio resguardarán a la síndica procuradora, Angelina Valenzuela, quien días antes pidió protección del gobernador Quirino Ordaz y del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y tiene mucha cercanía con el baleado, Fierro Gaxiola explicó que no lo harán porque ella ha pedido protección del Estado.