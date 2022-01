Gobierno de El Fuerte, Sinaloa instala el Consejo Municipal de Seguridad Pública

El Fuerte, Sinaloa.- Con el objetivo de atender las demandas ciudadanas en materia de seguridad pública, así como fortalecer el trabajo de coordinación entre corporaciones policiacas e instituciones de procuración de justicia, se llevó a cabo la instalación del Consejo Municipal de Seguridad Pública, encabezado por el alcalde Gildardo Leyva Ortega.

En el acto, el alcalde destacó que se debe reafirmar la voluntad de trabajar en equipo, redoblar esfuerzos, juntos los tres niveles de gobierno para concretar acciones inmediatas encaminadas a recuperar la paz social.

“La cuarta transformación tiene como finalidad ir avanzando en un modelo proactivo de seguridad pública a un modelo proactivo de seguridad ciudadana que ponga en el centro de atención a todos los ciudadanos”, subrayó.

Leer más: Alcalde de Ahome invita a participar en asamblea informativa para la Reforma Eléctrica

Manifestó que se debe tener una visión clara de lo que se quiere lograr en determinado tiempo, trabajar de manera conjunta, coordinada para llevar seguridad y tranquilidad a todas las familias.

“Todos los niveles policiacos tenemos que empujar la formación de órganos de seguridad ciudadana, confiables, eficientes, capacitados, profesionales. Y para eso instalamos los consejos, para proponer opinar y alcanzar acuerdos”, expresó

Luego de la instalación el presidente municipal Gildardo Leyva encabezó la primera sesión ordinaria de este consejo de seguridad.

Leer más: ¿Necesitas algo? DIF Ahome mantiene la atención al público para trámites y solicitudes

Este consejo está integrado por:

C. Gildardo Leyva Ortega Presidente Municipal Constitucional y del Consejo Municipal de Seguridad Pública, C. Edgar Adair Espinoza Robles Secretario del H. Ayuntamiento, C. Natanael Telles Herrera Titular de la Institución de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, C. Luis Adán Valenzuela González Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, C. Ricardo Jenny del Rincón Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, C. Juan Diego Mascareño López Titular del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana, Mtro. Cristóbal Castañeda Carrillo Representante de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, Lic. Alfredo Limón Gaxiola Titular del ministerio público de El Fuerte y Representante de la Fiscalía General del Estado, C. Miguel Ángel Lugo Valle Representante de la Guardia Nacional de El Fuerte, Lic. Manuel de Jesús Mancinas Bracamontes Ministerio Público Federal Representante de la Fiscalía General de la República, C. Orlando Gastelúm Pérez El Presidente del Comité Municipal de Consulta y participación de la Comunidad, M.C. Carlos Alberto Apodaca López Representante Social Propietario (Conalep), Lic. Ernesto ahumada Sánchez Representante Social Propietario (Icatsin), C. Martín Cota Palafox Representante Social Propietario (Servicios regionales), Dr. Luis Anak Figueroa Ceceña Representante Social Propietario ( Protección Civil), C. Cecilia Franco Ceceña Representante Social Propietario (Sector hotelero), C. Arnoldo Ayala Ceceña Representante Social Propietario( Comerciantes), C. Alfonso Vega Miranda Representante Social Propietario ( Vialidad y Transportes), C. Mirna Guadalupe León Quintero Representante Social Propietario (Participación ciudadana).