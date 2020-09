Gobierno de México planea aplicar otro impuesto al combustible

Los Mochis, Sinaloa.- La reducción en centavos durante los últimos días en el costo del combustible se debe a la baja en el precio del barril de petróleo, explicó Heriberto Félix Díaz.

Sin embargo, el presidente de Proveedora y Comercializadora de Hidrocarburos en el centro y norte del estado de Sinaloa advirtió que aunque esta reducción beneficia a los bolsillos de la familia, esto no bajará más, pues existe la intención del Gobierno federal de aplicar un segundo impuesto adicional al IEPS.

Explicación del impuesto

Al respecto, dijo que con esta nueva obligación, el Gobierno mantendría estable su presupuesto, pero a costa del daño en la economía de los clientes y los mismos empresarios, pues eso implica que el precio del combustible no bajará más de lo que se tiene al día de hoy.

“Ha venido dándose una reducción en el precio del petróleo, pero no se había reflejado en los costos. Lo malo es que el gobierno federal planea aplicar otro impuesto complementario al IEPS por si baja más el precio del petróleo para ellos mantenerlo arriba para no dejar de recibir lo que presupuestaron”, señaló.

En algunas estaciones de Los Mochis el costo es arriba de los 20 pesos. Foto: EL DEBATE

En ese sentido, comentó que esto sería un golpe contrario a lo que se venía diciendo al inicio de la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, ya que al final, el costo del combustible no bajaría, sino que se mantendría en los estándares que se han manejado últimamente.

“Sería un golpe, sobre todo para la ciudadanía, porque nosotros al final reflejamos el costo, entonces, sí sería lamentable. Yo he escuchado que la propuesta está planteando eso, la posibilidad de un impuesto adicional porque por ley tiene que ajustarse el precio de acuerdo al precio internacional, por eso aunque se quiera bajar el precio no se puede porque no baja el costo”, detalló.

Advertencia

Por último, mencionó que de aprobarse este otro impuesto, con eso se estancaría prácticamente el precio, pero afectaría a los gasolineros y a los consumidores.