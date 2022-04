Gobierno de Sinaloa busca que usuarios locales no paguen la caseta de cobro de San Miguel, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- El gobierno del estado de Sinaloa busca que los usuarios locales del municipio de Ahome no paguen la caseta de San Miguel.

"Estamos viendo eso y no es fácil. Lo que vamos a hacer en primer lugar es proteger a los locales, en eso venía pensando y hay que verlo ya, porque tiene muchas implicaciones y no depende de nosotros la normativa de la central federal, pero entre tanto pudiera hacerse más en forma, vamos a dar salvo conductos debidos para que los locales que se mueven no paguen la caseta", dijo Rubén Rocha Moya.

El gobernador de Sinaloa mencionó que con esta medida que tomarán se va a aligerar el tráfico, porque no tendrían que registrar pago.

"Sobre todo para los que se mueven aquí, que no sean negociantes porque hay empresa que van y vienen, estamos haciendo estudios de la gente que tiene carro y están en los ejidos, que se mueven, y lo vamos a ver pronto".