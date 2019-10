Gobierno federal quita atención médica a jubilados de Pemex

Los Mochis, Sinaloa.- A diferencia de lo que se esperaba, la llegada del gobierno federal ha causado una serie de cambios en el sector laboral, consideró Ramiro Rivas Juárez, quien denunció que desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador la cobertura de atención médica les fue reducida.

El trabajador jubilado de Pemex comentó que durante los últimos meses se ha tenido que enfrentar a serios problemas de salud que, dijo, ha tenido que cubrir con lo poco que le queda de la pensión que recibe.

Crítica

“Desde que llegó este gobierno la verdad es que nos ha ido de mal en peor. Nosotros teníamos atención médica en un hospital privado, nunca tuvimos Seguro o Issste, todo iba bien, pero de repente nos lo quitaron. Ahora resulta que no todas las enfermedades abarca el seguro, yo me he visto muy malo y no tengo cómo curarme porque me dicen que muchas cosas no me abarcan, entonces, tengo que pagar los estudios, la revisión, intervención y hasta los medicamentos, es un abuso lo que están haciendo”, mencionó.

De igual forma, comentó que hace meses su esposa sufrió de daños en uno de los brazos que le requirió la colocación de una férula y aunque esta sí fue incluida en el servicio, ahora que se lo tienen que quitar le niegan el servicio.

No saben qué hacer

“A mi esposa le pusieron esos fierros en el brazo, trae férula también, ya le pasó el tiempo, vinimos a que se lo quitaran y como necesita que la intervengan quirúrgicamente, pues ahora nos dicen que no, que no lo pueden hacer, que porque eso no lo abarca, que según Pemex ya no les están pagando el servicio”.

En ese sentido, hizo un llamado a los directivos de Pemex para que regularicen esta situación, que, añadió, no sólo los afecta a ellos, sino a todos los jubilados, pues al parecer la restricción es sólo a ellos.