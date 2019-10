Gobierno no cedió para proteger, eso es mentira: Ricardo Beltrán

Los Mochis, Sinaloa.- “La autoridad fue sometida, fue arrodillada, vapuleada y rebasada, y no es cierto, nosotros no estamos en el mismo criterio que la autoridad ha lanzado de que tuvieron que ceder para proteger las vidas; eso es mentira, eso dígaselo a la mamá del joven Noé y de otras víctimas que expusieron su vida cuando la autoridad no fue capaz de realizar las estrategias y labores de inteligencia adecuadas y no dimensionar a quién se iban a enfrentar”, expresó Ricardo Beltrán Verduzco.

Llaman a reconocer error

El presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam) hizo un llamado al gobierno federal a que reconozca el error cometido en el operativo fallido que desató la balacera el pasado jueves en Culiacán, Sinaloa.

“Que no nos digan que llega un salvador a decir que primero la vida de los ciudadanos, mejor que reconozca, y queda mejor con la ciudadanía si la autoridad hubiese reconocido que fueron sometidos, humillados, arrodillados y fueron rebasados y por eso cedieron, entonces la ciudadanía queda más tranquila y no mentirle al pueblo diciéndole que se protegió al ciudadano cuando más de seis o siete horas dejaron desprotegidos a los ciudadanos”.

Beltrán Verduzco señaló que pedir la renuncia de funcionarios no soluciona nada; por el contrario, dijo, es el momento en que las fuerzas del orden deben permanecer unidas para hacer fuerte a la autoridad, “porque si la autoridad está débil, obviamente van a suceder este tipo de hechos”.

Asimismo, recalcó que el único culpable de lo que pasó en Sinaloa el jueves pasado es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ahora tiene que buscar las estrategias y los diseños necesarios, con su grupo de asesores, para efecto de que no se esté experimentando.

Ya basta de buscar culpables en anteriores administraciones, lo que pasa del 1 de diciembre a la fecha es responsabilidad del actual gobierno.”

Operativo fallido

Alcalde de Ahome respalda decisión del gobierno federal

El pueblo y el gobierno ahomense está y estará para apoyar las decisiones de las instituciones responsables de la seguridad en México, sostuvo el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, al preguntarle si él compartía la determinación de liberar a un presunto delincuente el pasado jueves ante la amenaza de una ola de violencia.

El funcionario municipal aprovechó para afirmar que en este municipio la seguridad está garantizada para la ciudadanía; sin embargo, dijo que hasta el día de hoy desconoce si llegarán elementos para reforzar la seguridad.