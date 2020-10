Gran demanda en módulos de vacunación contra la influenza en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Los primeros días de la campaña de vacunación contra la influenza en la norte de Sinaloa ha tenido una gran demanda de la población que está interesada en aplicarse este biológico, reconoció Omar González Corral.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria recordó que en todos los Centros de Salud del norte del estado se encuentran aplicando esta dosis, pero también se han estado instalando módulos en puntos estratégicos de la ciudad de Los Mochis a fin de llegar a más población sin dejar de lado la vacunación que se hará casa por casa.

Respuesta de la gente

“Los primeros días de vacunación han sido muy solicitados. Ha habido demasiada demanda para su aplicación, va fluyendo y seguiremos trabajando en ello. Hay protocolos de seguridad tanto para las personas como para el personal que trabaja en su aplicación y habrá estrategias para fomentar y llegar al mayor número de personas posible”, indicó.

El funcionario estatal dijo que los lineamientos para la primera etapa de vacunación es dándole prioridad a aquellas personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, personas con alguna enfermedad crónica degenerativa y aquellos a los que ya les haya dado covid.

Sin embargo, aclaró que la intención es llegar a toda la población, por lo que la invitación es abierta.

“Este biológico, como todos, tiene sus lineamientos específicos y su población destinada para la aplicación. Seguiremos insistiendo en cubrir todos esos grupos más vulnerables para que cuenten con este biológico a más tardar el día 31 de diciembre. Sabemos que entre más temprana hora se aplica esta vacuna más pronto tendrán los anticuerpos de defensa para esta enfermedad”, precisó.

A los bebés menores de 5 años también se les da una dosis de esta vacuna a fin de reforzarlos con anticuerpos para prevenirle la enfermedad. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Llamado

Por último, insistió en que es necesario que la ciudadanía acuda a los módulos de vacunación para aplicarse esta dosis, especialmente ante el cambio de clima que viene y la contingencia sanitaria que aún existe en el estado.

“Estaremos trabajando en todos los Centros de Salud. Recordarles la importancia que nos la apliquemos, pero sobre todo no debemos olvidar esos mecanismos de prevención porque estamos todavía en semáforo naranja de esta pandemia, tenemos que fomentar las medidas de prevención y las prácticas que ya todos conocemos para evitar enfermarnos”, abundó.

La ciudadanía ha tenido buena respuesta durante los primeros días de aplicación de la vacuna en todos los módulos instalados. Foto: Foto: Libertad Montoya/ Debate

Protección

Durante un recorrido por los módulos de vacunación, la ciudadanía reconoció su interés y preocupación de cuidarse, especialmente ante la contingencia por el covid que aún existe.

Germán Contreras, a pesar de su edad, buscó la forma de llegar hasta el Centro de Salud Urbano de Los Mochis a fin de ponerse la vacuna contra la influenza.

“Desde el otro día quería venir a ponérmela, pero no había quien le trajera. Ahora llegó mi nieto y lo hice que me trajera de una vez porque me quería poner la vacuna. Imagínese con ese mal que anda y que no me la ponga, Dios guarde”, comentó.

Piden a la población acudir a los módulos de aplicación de la vacuna contra la influenza para prevenir esta enfermedad que podría empeorar ante el covid. Foto: Libertad Montoya/ Debate

De igual forma, Carmela, vecina del sector centro, dijo que ella al igual que su familia siempre se ponen la vacuna, pero ahora con la pandemia están más preocupados por su salud.

“Gracias a Dios no nos enfermamos de eso que anda y no queremos enfermarnos de la influenza, por eso venimos a ponernos la vacuna de un a vez, aunque siempre nos la ponemos”, asentó.