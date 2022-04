Guadalupe trabaja duro para él y su esposa, en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Guadalupe Mario Mesinas Hernández es originario del estado de Oaxaca, asegura que desde que tiene uso de razón ha estado en las calles en el oficio del comercio informal, pues proviene de una familia en extrema pobreza, motivo por el cual siempre acompañaba a sus padres y también ofrecía algún producto.

Viaja a diferentes estados de México

A sus casi 70 años de edad sigue moviéndose hacia diferentes entidades para ofrecer algunos productos, en ocasiones frutas, verduras, artículos de temporada, entre otras cosas para poder obtener dinero para alimento u otro tipo de gastos. Actualmente trabaja en la ciudad de Los Mochis.

“Por mi edad no salgo todos los días a vender, pues eso me cansa; sin embargo, tengo que ir a la calle, tengo 68 años de edad, de los cuales sin equivocarme, llevo como 60 años en las calles en diferentes estados, pues me voy moviendo para conseguir dinero”, subrayó.

Don Guadalupe dijo que la pandemia de Covid-19 no lo ha frenado para continuar con la venta de sus productos, debido a que si no lo hace “sencillamente no hay para comer y hacer los pagos de alimento, el pago de la renta en donde vivo, agua y luz, entre otros gastos que surgen”.

Sabe que es difícil el trabajo

“Yo recorro diferentes puntos de la ciudad, no muchos, pues me cansa estarme moviendo, por eso me quedo un rato en un lugar y luego camino otro poco para seguir ofreciendo ajo, ya que este producto es el que ando ofreciendo en las calles”, enfatizó.

Don Guadalupe precisó que en los últimos meses ha estado en Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Colima, entre otras entidades, ya que esa ha sido su forma de vivir desde que tiene uso de razón, debido a que de esa manera aprendió a obtener dinero para vivir.

“Yo compro el producto y hago las bolsitas de ajo, la cual doy a 10 pesos, y pues comienzo a recorrer las calles y me voy hasta que termino las bolsitas, pero tiene que ser como a las dos de la tarde, pues tengo que irme en camión, pues vivo en Cortines y me cuesta 40 pesos el pasaje”, subrayó.

Asimismo, don Guadalupe dijo que actualmente vive con su esposa y lo que gana es solo para ellos, pues sus hijos ya son independientes y que eso de alguna manera lo ayuda para salir adelante.

“El dinero que gano es para mí y para la doña, pues por su edad y su salud delicada, tengo que trabajar duro para pagar la medicina y pues de aquí va saliendo para los gastos”, subrayó.