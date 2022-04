Guadalupe, un ejemplo de lucha; su discapacidad no le impide salir a trabajar, en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de su discapacidad motriz, Guadalupe de Jesús Robles Salgueiro desde hace más de 28 años se dedica a la venta de chicles en Los Mochis, actividad que asegura lo hace por gusto, para tener su propio dinero y poderse comprar lo que quiera sin depender al 100 por ciento de su familia.

Comenta que la gente lo ubica bien y por el cariño que le tienen lo apoyan comprándole sus chicles, por lo que sí obtiene un poco de dinero para llevar un poco de dinero a su casa.

“Yo trabajo por gusto, a mí nadie me obliga a trabajar, lo hago porque quiero ganar mi propio dinero, no estoy esperando a que mi familia me dé todo, yo tengo fuerza suficiente para salir a trabajar y vender chicles”, subrayó.

Su discapacidad no lo detiene

Precisó que la gente lo ubica como el chiclero, ya que cuando le van a comprar su producto así es como lo llaman. Guadalupe de Jesús aseguró que no le molesta que le digan “el chiclero”, puesto que a eso se dedica. Recorre el primer cuadro de la ciudad solamente, puesto que al caminar lo hace con un poco de dificultad por su condición.

“Yo salgo desde las nueve de mi casa y regreso hasta las cuatro, porque a esa hora más o menos termino con la venta, pero en ocasiones me voy más temprano, ya que la gente me apoya, la gente me conoce”, señaló.

Señaló que tiene 52 años de edad y que realiza esta actividad desde que tenía aproximadamente 22 años, lo cual hace por gusto, ya que sus padres le han dicho que no salga a vender chicles.

“En mi casa me dicen, ‘quédate, quédate, para que sales a arriesgarte a la calle’, pero yo siempre les he dicho que no, que a mí me gusta trabajar, quiero salir adelante”, enfatizó.

No cuenta con apoyo del Gobierno

Asimismo, Guadalupe de Jesús dijo que hace como 10 años contaba con un apoyo del Gobierno, pero que de repente dejaron de dárselo; no obstante, dijo que hace un par de semanas volvió a gestionar un apoyo del Gobierno federal y que está a espera de que le llegue.

“Me van a dar dinero, bueno, espero que me lo den, pero aún así seguiré trabajando, ya que no me gusta estar sin hacer nada, además, ya tengo más de 28 años trabajando y aún me siento con fuerza para seguir haciéndolo”, subrayó.

Guadalupe de Jesús aseguró que él con la venta de los chicles se gana una feriecita “para poder comprarme cosas que yo quiera, ya que el dinero hace falta, me apoyen o no, yo seguiré trabajando”.

“No me ha llegado el dinero porque también hay otras personas que hacen sus trámites, hay gente pobre que necesita más que yo el dinero, por eso estamos haciendo fila, estamos en espera de que nos den ese apoyo”, subrayó.