Guillermo Padilla comparece ante el Ministerio Público

Los Mochis, Sinaloa.- El presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel compareció al mediodía de este martes ante el Ministerio Público en la Vicefiscalía de la zona norte del estado a donde fue citado.

Padilla Montiel aclaró qué fue en atención a una denuncia en su contra interpuesta por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama), sin embargo se reservó el derecho a declarar, dado que en el citatorio que se le entregó no se había aclarado la razón por la que debía comparecer por lo tanto no se preparó para ello y presentará su declaración por escrito más adelante.

"Tal como lo sospechábamos es una denuncia de japama en contra de mía por la insistencia del organismo al que represento, al denunciar los abusos de autoridad que realiza esta dependencia paramunicipal al cortar, no solamente el servicio de agua potable, sino al cortar los tubos que son propiedad de los usuarios, que aunque fueran propiedad de Japama, no deben cortarlos. Resulta altamente evidente que a 24 horas de haber clausurado el negocio de Luis Felipe Villegas, al día siguiente presenten denuncia en mi contra, pues ya hemos entregado denuncias ante el congreso para que se realice un juicio político en contra del presidente Chapman. Sabemos que en la política no existen las coincidencias y esta denuncia en mi contra es una reacción inmediata por los amparos qué presentamos ante el Congreso del Estado para reactivar las denuncias por juicio político en contra de Chapman", dijo.

Asimismo resaltó qué hace responsable a la autoridad municipal de lo que le pase a él y a otros miembros de vigilantes ciudadanos por la transparencia de Sinaloa.

"Tenemos una autoridad que perjudica nuestros derechos humanos y con estos actos manifiesta que no permitirá que ninguna persona que denuncie cualquier acto irregular de su gobierno, por intolerante y vengativo, y ante esta situación desde este momento hago responsable de lo que nos pueda pasar y solicitamos públicamente del congreso que atiendan nuestras peticiones y nos digan si van a ser cómplices de lo que está sucediendo en Ahome para acudir a otras instancias".