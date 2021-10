Ha deleitado a todos con su sazón: Manuel lleva 56 años en la venta de tacos en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Manuel de Jesús Bórquez, de 67 años de edad, originario de la ciudad de Los Mochis, tiene 39 años en su puesto de carne asada, ubicado por la calle Morelos, casi esquina con Ángel Flores. Ahí es conocido como el Húngaro.

Manuel tiene esposa y tres hijas a quienes, afortunadamente, ha logrado sacar adelante gracias a que siempre ha estado activo, sin descanso, trabajando, pues.

Con una sonrisa de oreja a oreja, Manuel asegura que, además de dedicarse a la venta de tacos de carne asada, es velador, barrendero y le ayuda en la venta a su hija en uno de esos súper de conveniencia que están en cada esquina.

“Hasta donde se pudo y donde quisieron, a mis hijas les di para el estudio. Lo que importa es lo que ellas decidan, pues ya son mayores de edad y se respeta su decisión”, resaltó.

Al preguntarle si en alguna ocasión algún cliente se ha ido sin pagar, sin dudarlo dijo que sí, que en muchas ocasiones ha habido clientes que piden fiado y no pagan, pero tampoco ya vuelven y que, pues, allá ellos y su conciencia.

“Desde antes de que se le quitara los ceros al peso hubo un cliente que quedó debiéndome 75 millones de pesos. Suena fuerte la cantidad, pero era cuando aún no le quitaban los ceros al peso”, resaltó.

“Actualmente, el trabajo de taquero lo combino con el de velador, barrendero y le ayudo a mi hija en el súper Oxxo. Con estos trabajos tengo para entretenerme, ya que me ayuda mucho para estar activo, pues a mi edad ya me estoy cansando”, resaltó.

Manuel dijo que en la época del gobernador Francisco Labastida y con su incondicional Marte Serrano, quitó a más de 40 puestos de la vía pública, pero reinstalaron, es decir, antes estaba por Ángel Flores y Morelos, ahora está en Morelos y Ángel Flores, solo lo recorrieron un poco, pero que en esa esquina ha estado por 39 años.

“Si saco cuentas, en 39 años he descansado solo 54 días y dejar de trabajar porque así lo indicaban las autoridades, pero mi vida la he dedicado a puro trabajar, así me entretengo”, resaltó.

Manuel dijo que en ese puesto de tacos estará hasta que Dios le dé vida o si las autoridades no lo quitan, ya que los 39 años en los que ha estado en esa esquina es todo lo que tiene, aparte de su familia.

“No quiero presumir que tengo amigos importantes en la política que me han apoyado para que no me retiren de este lugar, ya ha habido situaciones en la que me han querido quitar, pero, afortunadamente, me han dejado aquí”, resaltó.