Había de todo, no sólo pasistas: dicen morenistas de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Luego de la criba que dejó fuera a 14 delegados distritales para el proceso interno de Morena en Sinaloa, por supuestamente pertenecer al Partido Sinaloense (PAS), militantes morenistas de Ahome señalaron que no puede hablarse de intromisión si la convocatoria era abierta y no sólo hubo pasistas, sino de todas las corrientes políticas.

En el Distrito 02, correspondiente a Ahome, fue anulada la elección de Marcia Guadalupe Castro López y Damián Alberto Delgado Montiel, quienes fueron sustituidos por la diputada local Juana Minerva Vázquez González y el exalcalde interino Juan Francisco Fierro Gaxiola, respectivamente.

'Priistas se involucraron'

Lucio Antonio Tarín Espinoza señaló que Marcia Castro y Damián Delgado podrían interponer un recurso argumentando violación a sus derechos políticos.

Asimismo, dijo que para el INE la afiliación que cuenta es el último registro que se haga, y criticó que sólo se haya aplicado la rasuradora a los participantes provenientes del PAS y no a los de otros partidos.

"Yo no sé si haya una renuncia al PRI de Gerardo Vargas, de Gabriel Vargas, de Hólincer Castro, de Judith Luna", reclamó.

"Acusar de intromisión... Pues hicieron lo mismo funcionarios expriistas o priistas, se cambiaron la túnica y se involucraron", agregó.

En ese sentido, acusó a Gabriel Vargas Landeros, delegado de Vialidad y Transporte en Ahome, de movilizar camiones en comunidades rurales para obtener dos mil 356 votos en la casilla de Cohuibampo.

Tarín Espinoza calificó el proceso como 'pervertido', y advirtió que mantienen impugnaciones ante el Tribunal Federal Electoral, que abarcan todo el país, incluyendo el Distrito 02, porque la convocatoria a votación abierta y distorsiona el estatuto del partido.

'Faltaron morenistas'

Por su parte, la regidora Angelina Valenzuela Benites lamentó que 'verdaderos morenistas' hayan quedado fuera de las listas de delegados.

"No nada más eran del PAS, sino de todos los institutos políticos... Había del PAN, del PRI, del PRD, del Partido Verde, absolutamente de todos", acusó.

"Me hubiera encantado que hubiera sido un poco más cerrado (el proceso), como en los otros institutos políticos. Me hubiera gustado que los verdaderos morenistas, los que salieron a la calle y pusieron su tiempo, dinero y esfuerzo por este proyecto, me hubiera gustado verlos ahí, en esas listas", añadió.

Por otro lado, se dijo agradecida con el Comité Ejecutivo Nacional del partido porque procedió el recurso que interpusieron para que se respetara el lugar de Aurora Sánchez Meza, quien falleció recién, y no fue sustituida como delegada.

"Sí es muy justo. La verdad, ella tenía muchas ganas de estar ahí. Es un homenaje hacia toda la trayectoria de mi suegra, a todo lo que ella hizo, y sobre todo, por lo que luchó, como lopezobradorista de corazón", expresó.