Habilitación del Hospital del Carrizo, Sinaloa, será una realidad

Los Mochis, Sinaloa.- Sin precisar fechas ni recurso a aplicarse, el secretario de Salud en el estado, Héctor Melesio Cuén Ojeda anunció que la habilitación del Hospital Integral de El Carrizo es prácticamente un hecho.

Durante un recorrido por las instalaciones, el funcionario estatal se mostró sorprendido por las condiciones en las que se encuentra la infraestructura así como el equipamiento con el que se cuenta.

En ese sentido, señaló que lo principal y lo más prioridad para su habilitación, es la contratación del personal, por lo que adelantó que ya se tiene una propuesta de 13 médicos para la unidad para otro personal.

“Creo que ha faltado voluntad política, es lo que ha faltado para echarlo a andar porque tiene todo y no me explico porque no ha funcionado. La verdad es que conozco y tengo un diagnostico y la verdad es que no me esperaba encontrar algo tan bien hecho, hay buena infraestructura”.

Asimismo, precisó que en una reciente reunión que sostuvo en la capital del país con autoridades de Insabi a quienes se les planteó el tema, se le pidió hacer un levantamiento con la información de la situación en la que se encuentran todos los Hospitales Integrales del estado y el ubicado en este municipio va incluido.

“Se quiere un diagnostico completo para echarlo a andar como debe ser, como un Hospital Integral en donde haya especialistas, nosotros tenemos inclusive el presupuesto hecho de lo que conlleva pagar un número determinado aquí, que haya hospitalización”.

Cabe mencionar que esta unidad cuenta con equipo de rayos x, mastógrafo, equipo de laboratorio, las camas listas para instalarse, entre otros.

“La infraestructura que tenemos aquí es buena, de buena calidad, estuve viendo todo el equipamiento que hay, el equipo aquí está pero está arrumbado, la inversión más difícil ya está que es una inversión de cerca de 150 millones de pesos, aquí la situación es que no hay personal administrativo ni de base y está funcionando como centro de salud, con medicina de primer nivel”, abundó.