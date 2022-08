Habilitan 24 Dispensarios Médicos en la zona rural de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de apoyar a las familias más vulnerables del municipio de Ahome, el Ayuntamiento habilitó 24 dispensarios médicos y cinco más están en proceso en la zona rural, esto a través de Salud Municipal y la Secretaría de Bienestar.

Estos espacios cuentan con el personal capacitado para brindar la consulta, así como también una farmacia a disposición para el primer contacto con el paciente.

Luis Pablo Urcisichi Osuna, director de Salud Municipal, enfatizó que estos espacios ya se tenían desde administraciones pasadas sin embargo, no contaban con las condiciones necesarias ni el personal médico para poder operar, por lo que la Secretaría de Bienestar se mejoró la infraestructura y el área a su cargo dotó de insumos y equipo profesional para el funcionamiento de los espacios.

“Vamos cumpliendo con las promesas que nos planteamos cuando llegamos, nuestro Presidente Gerardo Vargas nos ha instruido que esté muy al pendiente y eso estamos haciendo”.

Entre los Dispensarios Médicos habilitados se encuentran los de las comunidades: El Aguajito, Olas Altas, Bagojo Colectivo, Macapule, Bacorehuis, Emigdio Ruiz, El Chorrito, Zapotillo, Mayocoba, 5 de Mayo, Paredones, Ohuira, Goros II, Flores Magón, Campo Gastélum, Los Suarez, San Isidro, El Refugio, Vallejo, Tosalibampo, Primero de Mayo, Bachoco II, El Chalate y en Juan José Ríos.

Cabe destacar que se trabaja en 5 espacios más ubicados en El Bule, Poblado 7, Poblado 6, Goros Pueblos y San Pablo para su habilitación y equipamiento óptimo.

Por su parte la Frida Balderrama, Médico responsable del dispensario en la comunidad de Ohuira, se dijo muy satisfecha de la respuesta del Gobierno Municipal por dotarles de todos los insumos necesarios para brindar una atención digna, así como también invitó a la ciudadanía a aprovechar los servicios.

“Como médico me siento muy contenta de poder aportar a la sociedad este año… la gente que me ha tocado atender se va muy agradecida, me gustaría que mucha gente se animara a venir y atender a la mayor cantidad de gente posible”.

Los dispensarios son atendidos por médicos de lunes a viernes de las 8:00 horas a las 15:30 horas, completamente gratis.