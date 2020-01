Habitantes de El Carrizo protestan por abandono del gobierno municipal

Los Mochis, Sinaloa.- Habitantes del Carrizo protestaron airadamente por el total abandono de calles y servicios públicos en que mantiene el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno a esta sindicatura.

Visiblemente molestos, los habitantes advirtieron que se verán obligados a emprender medidas drásticas a partir de laHabitantes de El Carrizo protestan por abandono del gobierno municipal próxima semana porque no es posible que la sindicatura se encuentre en el total abandono, cuando es una de las que más aportan impuestos al municipio a través del pago del predial rústico.

Encabezados por Aristeo Verdugo Escalante, presidente del Comité Municipal Campesino número 17, se lamentaron del grave rezago que enfrentan en materia de servicios públicos, ya que la situación es tan grave que por todos lados hay graves problemas de socavones y hoyos en las calles y derrames del drenaje sanitario que no solo afectan a los vecinos del lugar, sino representan un riesgo de proliferación de enfermedades para todos los habitantes.

Foto: EL DEBATE

Abandono oficial

Aristeo Verdugo señaló que está muy claro lo que está ocurriendo en la sindicatura, pues es reflejo de que las autoridades no están haciendo nada, empezando por el síndico, ya que no sale a ver la problemática que hay en la sindicatura.

“También está claro que Billy Champan no voltea ni hace nada por nuestra comunidad porque nos tiene totalmente olvidados. Billy Chapman se la pasa en protagonismos, peleando con su propio gabinete, el cual ha cambiado en tres ocasiones, y ahorita está confrontado con el síndico, y este se encuentra agachado porque no tiene el valor de enfrentársele, y todo esto redunda en perjuicio de la sindicatura”, destacó.

Foto: EL DEBATE

Entre los principales problemas que aquejan a la sindicatura se encuentra el crítico estado que guardan muchas de la calles, donde hay tremendos socavones que no se han arreglado, drenajes sanitarios que tienen más de un año derramándose y no se han arreglado, a pesar del riesgo que representa para la población, por lo que la situación ya llegó a punto en donde no les queda más camino que manifestarse.

A las voces de inconformidad se unieron Mauricia Ayala Valenzuela, Gloria Verdugo y Ángel Gastélum Valdez, entre otros vecinos, quienes amenazan con manifestarse en caso de no obtener una respuesta.

Inconformidad

Ni las máquinas regresaron a las obras desde diciembre

El abandono de las obras de construcción del sistema de drenaje pluvial que evitará que esta sindicatura vuelva a inundarse con las lluvias fue denunciado por un grupo de vecinos que se manifestaron en la calle Cero, en El Carrizo.

Gloria Verdugo, representante de los vecinos afectados por las inundaciones de la depresión tropical 19-E, que en el 2018 causó severas inundaciones en este lugar, señaló que desde el mes de diciembre se pararon totalmente los trabajos del sistema pluvial, y la maquinaria ya no ha regresado.

Acompañada de un grupo de vecinos que se manifestaron en el cruce del drenaje pluvial construido sobre la carretera Internacional a la altura de la calle Cero, señaló que precisamente en este lugar faltó de realizarse un canal elaborado con concreto hidráulico que conecte la calle Cero con el pase de agua construido sobre la carretera, ya que en la actualidad en el lugar hay un enorme tapón de tierra que si se deja ahí impedirá que el agua de las lluvias fluya y entonces de nada servirán las obras realizadas porque el agua no tendrá salida y volverán a inundarse con las primeras lluvias fuertes que se tengan en la temporada.

Señaló que esta situación les preocupa enormemente y piden que se corrija.