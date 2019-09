Habitantes de Higuera de Zaragoza se manifiestan en el Palacio Municipal

Los Mochis, Sinaloa.- En exigencia de una solución definitiva al grave problema de aguas negras que los aqueja desde las pasadas lluvias, alrededor de 40 habitantes de la Higuera de Zaragoza llegaron con pancartas en manos al Palacio Municipal.

Inconformes por la falta de solución de la Japama a los drenajes colapsados, señalan que de no obtener una respuesta favorable de la autoridad municipal, radicalizarán acciones.

Hasta el momento se encuentran tomadas seis instituciones educativas en la sindicatura de la Higuera de Zaragoza.

Desde el pasado lunes se mantienen en plantón la primaria Emiliano Zapata, la secundaria Ignacio Zaragoza y el Cobaes 04 Víctor Manuel Rubio Ahumada, y hoy se unen a al manifestación tres escuelas más, los preescolares Heriberto Valdéz e Ignacio Zaragoza y la primaria Antonio Rosales, todas ubicadas en la sindicatura.

Los vecinos afectados aseguran que cada temporada de lluvias padecen afloramientos de aguas negras en los diferentes sectores de la sindicatura y aunque han realizado los reportes correspondientes, el problema persiste.

"No hemos recibido ninguna ayuda, según la Japama ya se había encargado del problema pero no es verdad, ahorita el bulevar está todo lleno de aguas negras, los niños no pueden pasar a la escuela, tienen que poner piedras para cruzar el bulevar, ya tenemos tres días sin clases, fueron los de Japama pero no hicieron nada, ya hay muchos niños con enfermedades, tenemos las escuelas tomadas, necesitamos que se comprometan a solucionar, porque los niños están perdiendo clases, y no es justo", señaló Leticia León, madre de familia.

En este momento, un grupo de manifestantes está siendo atendido por el Secretario del Ayuntamiento, Juan Fierro Gaxiola.