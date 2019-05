Habitantes de Lázaro Cárdenas sufren por agua potable

El Fuerte, Sinaloa.- Con problemas en el suministro del agua potable desde hace varios meses, habitantes de la colonia Lázaro Cárdenas en San Blas denuncian la falta de atención del gobierno de El Fuerte para resolver sus necesidades y servicios básicos.

“Ya tenemos desde hace mucho tiempo que no tenemos agua potable en nuestras llaves. De repente llega un chorrito pero no dura ni media hora cuando ya no tenemos. La gente debe tener su propio Rotoplas o bombas para poder jalar el agua a sus casas”, señaló María Solís.

Los afectados señalaron que el problema sucede más en las partes altas de la colonia y a pesar de que el municipio tiene pipas para transportar el agua no acuden al sector a solventar las necesidades de la población.

“Pues tienen pipas, pero no suben para acá. El municipio asume que aquí tenemos agua y no nos traen para acá y nosotros sufriendo porque no hay agua. Es una batalla siempre para bañarnos o para lavar la ropa u otras cosas”, mencionó Guillermo Santos.

Por su parte, Uriel Galaviz, habitante de la comunidad, exhortó a las autoridades a solucionar el problema de faltantes de agua ya que la comunidad nunca ha recibido apoyo por parte del municipio, mas que por los médicos voladores.