Habitantes de Los Mochis no atienden el #QuédateEnCasa

Los Mochis, Sinaloa.- Apesar de las constantes invitaciones que hacen las autoridades a la ciudadanía para que se mantengan en casa ante la alerta por el coronavirus, la realidad es que mucha gente ha decidido hacer caso omiso y sale a la calle.

Este lunes, la ciudad de Los Mochis tuvo mucho movimiento desde temprana hora. Los principales bulevares y avenidas lucieron llenas de tránsito vehicular como si fuera cualquier lunes inicio de semana.

Afluencia

Durante la mañana y todavía a mediodía, las instituciones bancarias lucieron abarrotadas. La fila en muchas de ellas llegaban más de la cuadra, incluso olvidando su sana distancia y muy pocos portando cubrebocas.

El Mercado 030 tuvo una gran afluencia de clientes, aunque sí hay locales cerrados. Foto: EL DEBATE

Muchos de los cuentahabitantes tronaron en contra de los bancos. Alegaron que pasaron hasta 5 horas para ser atendidos.

Ismael López dijo que para poder sobrellevar esta cuarentena tenía que llevar dinero a su casa, pero el trámite de feriar un cheque se volvió una pesadilla.

Hasta niños sacaron de los hogares. Foto: EL DEBATE

“Tengo casi 3 horas aquí haciendo fila y es hora que no me atienden, no se qué pasa. De por sí cuando entra a los bancos se tardan, ahora con más razón. Yo si no tuviera necesidad de feriar este cheque, la verdad es que no vendría, pero si no lo hago, no llevo dinero a la casa para comprar la comida de todos estos días”.

En los bulevares hubo mucho tráfico. Foto: EL DEBATE

En un recorrido hecho por reporteros de EL DEBATE, la ciudadanía dijo no tener claro esta pandemia, incluso puso en tela de duda esta enfermedad y las estadísticas que el gobierno ha dado.

Mucha gente salió de sus casas y se expuso al contacto con otras personas. Foto: EL DEBATE

¿Ignorancia?

“Tenemos que salir, tenemos pendientes que hacer. La verdad es que no creo muy bien eso del coronavirus, porque igual que yo mucha gente anda en la calle haciendo su vida como si nada, y las autoridades no dicen nada”, dijo Ricardo “N”, vecino de esta ciudad.

