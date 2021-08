Habitantes de Los Mochis se manifiestan contra abusos de autoridad

Los Mochis, Sinaloa.- Decenas de personas realizaron una marcha en el sector centro para manifestarse en contra de los abusos de autoridad y exigir justicia en el caso del menor Luis Ángel N, quien falleciera el pasado sábado en el Hospital General luego de ser detenido por agentes preventivos.

Un contingente de alrededor de 30 personas se reunió a las afueras de conocida tienda ubicada en el cruce de las calles Álvaro Obregón e Ignacio Zaragoza, donde alzaron pancartas y pidieron justicia por Luis Ángel.

Posteriormente marcharon sobre la Zaragoza, con dirección al edificio de la Vicefiscalía Zona Norte, donde al llegar pegaron algunas fotos del joven en las paredes de la institución.

Marlen Camarena, madre del joven, señaló que no ha tenido noticias de las autoridades.

“A mí no me han informado nada, si lo detuvieron o no lo detuvieron, qué pasó. No me han avisado nada y no quiero que se quede así”, expresó.

Mientras que Hidekel Camarena, hermana de Luis Ángel, comentó que mucha gente se ha comunicado con ella para expresar su apoyo, pero que no se animan a interponen denuncia ya que tienen miedo de represalias por parte de las autoridades.

Por otra parte, también se manifestó María del Rosario R, quien resultó herida por un fragmento de bala en febrero de 2019, luego de que un agente preventivo intentara arrestar a un hijo suyo presuntamente al cometer una falta al bando.

Ella señaló que a raíz de la lesión se encuentra en riesgo de perder ambos riñones; asimismo, indicó que solamente un año recibió apoyo para los gastos médicos por parte de las autoridades, y de ahí ya se deslindaron.

Ante esto, pide que se haga justicia y el gobierno le ayude a recuperar lo que ha gastado en su tratamiento.