Habitantes de Mochicahui bloquean carretera Los Mochis-El Fuerte por falta de agua potable

El Fuerte, Sinaloa.- En exigencia de que las autoridades municipales de El Fuerte les restablezcan el suministro de agua potable, habitantes de la comunidad de Mochicahui bloquearon la carretera Los Mochis-El Fuerte a la altura de Vialacahui.

Informaron que tras dos días sin el vital líquido tomaron el acuerdo de bloquear la carretera, a pesar de estar conscientes de afectar a terceras personas que esperan en sus vehículos la liberación de la vialidad muchos sin aire acondicionado, ante ello, pidieron que comprendieran el porqué tomaron la acción, pues el agua es vital y más en esta temporada de calor.

Sin embargo, en el acuerdo que tomaron está el dejar pasar ambulancias y personas que vayan enfermos.

Los bloqueos se estuvieron haciendo de manera intermitente de varios minutos hasta llegar a una hora de manera fija.

"Estamos haciendo presión porque al parecer las autoridad de aquí del municipio no les interesa. La gente ya está desesperada porque son días sin agua. Las autoridades no han pagado la luz de la planta de agua potable y vino la CFE y se llevó las cuchillas, y las autoridades no han querido resolver el problema, cómo que a la presidenta municipal ya no le interesa", expresó Salvador Ruiz Martínez, habitante de Mochicahui.

Piden la intervención del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, para que se sensibilice con el pueblo y haga el favor de pagar el adeudo que debe la Junta de Agua Potable a la Comisión Federal de Electricidad para tener agua.

Los afectados comentaron que la JAPAF le debe a la CFE alrededor de 7 millones de pesos.

Mencionaron que el municipio de El Fuerte instaló unas cuchillas de manera ilegal para tomar electricidad y que la gente pudiera tener agua, pero que al darse cuenta la CFE acudió y se llevó las cuchillas.

Mientras tanto, algunas personas están acudiendo a los canales para abastecerse de agua.

Se retira el bloqueo

Juan Pimentel, vecino de Mochicahui, informó que decidieron retirar el bloqueo para dar el beneficio de la duda al gerente de la JAPAF, Javier Soliz, quien en medios de comunicación hizo el compromiso de restablecer el servicio del agua.

"Pero si para las 6 de la tarde no se ha restablecido el servicio de agua en toda la comunidad, vamos a volver a tomar la carretera de forma permanente hasta que se dé solución. Se le invita a toda la comunidad a que asista y llegar todos juntos a tomar acuerdos como comunidad y no afectar a terceros".

