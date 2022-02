Habitantes de Nuevo Horizonte en Los Mochis ya no soportan el brote de aguas negras

Los Mochis, Sinaloa.- Los vecinos del fraccionamiento Nuevo Horizonte, de la ciudad de Los Mochis, ya están cansados de los brotes de aguas negras por el mal estado en que se encuentra la red sanitaria.

Elena Acosta es una de las habitantes de ese asentamiento humano que enfrenta ese problema de las fétidas aguas negras debido a que hace más de un mes que el drenaje sanitario comenzó a brotar por los registros de las viviendas ubicadas por la calle Miguel León López del fraccionamiento Nuevo Horizonte.

“El problema se complica cuando se utiliza el sanitario, la regadera y la lavadora, ya que es cuando el sistema de drenaje se satura y comienza a salirse todo el cochinero”, resaltó.

La afectada señaló que algunos de sus vecinos ya interpusieron la queja ante la Japama; no obstante, no han venido a solucionar este problema y el agua sigue saliendo. El problema no solamente es en su casa, sino que son varios de sus vecinos.

“En los últimos días, la tapadera del registro que está en la banqueta ya se ha comenzado a levantar por la acumulación y presión de las aguas negras; el drenaje está colapsado y el problema cada día es más grave, pues ya no soportamos los malos olores, sobre todo cuando es la hora de ingerir alimentos”, resaltó.

También pidió que un directivo de Japama la atienda para hacer un convenio porque debe varios meses de agua.