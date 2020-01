Habitantes de San Isidro truenan contra Japama

Los Mochis, Sinaloa.- Habitantes del ejido San Isidro tronaron contra el personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome porque no ha brindado solución al grave problema del derrame de drenaje sanitario que los afecta desde hace dos meses.

Francisco Valdez y Salvador Aceves se dolieron de la actitud indiferente que ha asumido el personal de la Paramunicipal, ya que por más que se les ha hablado para que brinden una solución definitiva a este grave problema, lo más que han hecho es ir y extraer las aguas negras con el equipo Vactor, pero a los días la situación es la misma porque lo que se necesita es que se repare la red de drenaje porque seguramente está obstruida.

Indicaron que son varios los vecinos que se ven afectados directamente por esta situación y no descartan emprender en cualquier momento medidas de presión para exigir una solución, porque no es posible que no puedan ni bañarse ni hacer sus necesidades fisiológicas porque la red sanitaria se encuentra tapada.

Comentan que ya no soportan los malos olores que despiden las aguas negras, además de que se les está exponiendo a contraer enfermedades que los pongan en serios problemas económicos.