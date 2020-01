Habitantes de Topolobampo rechazan que Cruz Roja sea retirada

Los Mochis, Sinaloa.- Habitantes de Topolobampo rechazaron que la Cruz Roja sea retirada de este puerto, ya que es de gran ayuda en caso de alguna emergencia.

Esto luego de que el director de Salud Municipal, Francisco Espinoza Valverde, señalara que se le retiraría el apoyo económico a esta base de la institución y que en su lugar operará un dispensario médico para la ayuda de los lugareños y visitantes.

Sin embargo hasta el momento la base de Topolobampo sigue operando y cuenta con una ambulancia de respaldo de emergencias, un médico de cabecera en cada turno, así como una farmacia surtida de diversos medicamentos.

Topeños lo rechazan

Los habitantes de este puerto de Topolobampo rechazaron que se quitara la Cruz Roja de esta comunidad al considerar que un dispensario médico no será de gran ayuda para tantos habitantes, así como para los turistas que asisten cada día y en las festividades que se realizan en este lugar turístico.

“No es posible que nos quieran quitar la Cruz Roja cuando es aquí más que en otro lugar donde más se necesita. Aquí vienen personas de distintos lugares y si les pasa algo, ¿a dónde los llevaremos? No es posible que el alcalde no piense bien”, señaló Teófilo Cervantes Hernández.

Asimismo, Cervantes Hernández indicó que un dispensario médico no daría la debida atención que requiere un paciente pues no contaría con lo más indispensable en material de curación y suturación en caso de una emergencia.

“En un dispensario médico sólo hay medicinas y escasas herramientas de curación, pero no creo que tengan lo necesario para salvarle la vida y la verdad no me parece justo que porque al presidente se le ocurra quitarnos la Cruz Roja se nos pueda morir una persona”, señaló.

Por otra parte, Ernestina Félix, habitante de este puerto, señaló que si se quitaba la Cruz Roja los habitantes no sabrían a dónde ir a curarse y tendrían que acudir hasta Los Mochis a recibir atención médica inmediata.

¿Si nos quitan la Cruz Roja, a dónde irá la gente que no tiene seguro? Tendría que ir hasta Los Mochis y de aquí a que lleguen al Hospital ya se nos puede ir la gente”, señaló.

Farmacia. La base de Cruz Roja Mexicana en Topolobampo cuenta con un gran surtido de medicamentos para el apoyo de enfermedades a los pacientes que lo requieren así como una ambulancia. Foto: EL DEBATE

Sin informes

Los voluntarios de Cruz Roja en Topolobampo indicaron no tener conocimiento de que la Cruz Roja vaya a desaparecer del puerto, ya que hasta el momento no se les ha informado nada y siguen atendiendo de manera normal y diaria.

“Vimos una noticia en Facebook que hablaba de eso, pero hasta el momento no estamos enterados. Ahorita seguimos atendiendo a los pacientes, hacemos cinco consultas por turno, y contamos con urgencias menores como sutura de heridas”, señaló el médico Marco Antonio Germán Rodríguez.

Asimismo, el médico indicó que en la institución cuentan con todo el material necesario de emergencia para controlar a una persona que presente un shock médico, por lo que de irse la Cruz Roja es muy poco probable que otro organismo cuente con todos los materiales de curación y reanimación.

Anuncian retiro de apoyo a Cruz Roja de Topolobampo

El director de Salud Municipal, Francisco Valverde Espinoza, anunció el pasado 13 de enero que partir de este mes el municipio dejaría de brindar el apoyo económico de 65 mil pesos mensuales que se otorgaba a la base de Cruz Roja Topolobampo y que en su lugar ese recurso se invertiría en un dispensario médico que apoye a los habitantes del puerto.