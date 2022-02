Habitantes de la colonia 12 de Octubre de Los Mochis temen se haga un socavón y ocurra un accidente

Los Mochis, Sinaloa.- Habitantes de la plazoleta número 2, de la colonia 12 de Octubre de la ciudad de Los Mochis, viven con el temor de que se haga un socavón y ocurra un accidente lamentable, debido a que hace más de 5 meses hay una fuga de agua potable y la Japama no ha hecho nada por repararlo, señaló Esteban Cabrera.

Recordó que en mayo del año pasado hicieron una reparación, pero al poco tiempo surgió el mismo problema.

El quejoso dijo que en el medio de la plazoleta se ha estado acumulando el agua potable; no obstante el problema que más les preocupa aparte de la fuga de agua es que la losa de cemento se mueve tan solo con pisarla, por lo que aseguran que si un vehículo pasa por ahí se podría hundir y ocurrir una desgracia.

"Aquí viven niños y juegan en el área común y el riesgo es de que vaya haber algún accidente lamentable, por ello no solamente nos preocupa la fuga del agua, sino que haya un socavón y la losa de cemento se vaya a hundir", resaltó.

Los vecinos temen que se forme un socavón en la zona. Foto: Debate

Asimismo, Esteban Cabrera dijo que hace como 8 meses estaba el mismo problema, había una fuga de agua, vinieron los trabajadores de Japama y supuestamente repararon el problema, pero unos meses después comenzó de nuevo la fuga del agua potable y el asunto se ha complicado por el socavón que se haya hecho en estos últimos cinco meses.

"Aquí he visto a algunos trabajadores de Japama, les he expuesto el problema; sin embargo, solamente argumentan que no son del área de reparación, sino del área comercial y simplemente se van, sin importar que haya fuga de agua potable", enfatizó.

Leer más: ¡Atención! Hoy se abre la plataforma para preinscripciones de bachillerato en la unidad regional norte de la UAS en Los Mochis

Finalmente, Esteban Cabrera dijo que los vecinos están temerosos de que vaya haber un hundimiento y alguien vaya a salir lastimado, sobre todo porque hay niños en las casas de esta plazoleta.