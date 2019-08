Habitantes del Kilómetro 19 se sienten en el olvido

El Fuerte, Sinaloa.- Habitantes del ejido Kilómetro 19, perteneciente al municipio de El Fuerte, aseguran que se encuentran en el olvido de la autoridad municipal, sobreviviendo sin los servicios públicos necesarios.

No cuentan con agua potable en sus domicilios, por lo que requieren abastecerse del vital líquido del canal de la comunidad para bañarse, lavar ropa y platos sucios; mientras que para consumir compran agua purificada en garrafones.

“Todos los días sacamos agua del canal para poder realizar nuestras actividades, la usamos para bañarnos, lavar la ropa y la loza; pero a veces está muy sucia, nos salen ronchas en la piel, no se puede tomar, por eso compramos en garrafones”, expresó Laura Buelna.

Manifiestan que el canal de desfogue de las parcelas aledañas a la comunidad se ha convertido en un foco de infección y en un criadero de moscos. Solicitan brigadas de fumigación para evitar enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

“Huele muy feo el agua, está contaminada y llena de lama, además hay mucho mosco, salen culebras, tarántulas y ratas, se nos meten a las casas; así hemos vivido con este foco de infección atrás de nuestras casas”, señaló Olga López.

Necesidades

Argumentan que no cuentan con atención médica en la localidad y que ante alguna emergencia deben trasladarse hasta Los Mochis.

“No tenemos doctores ni medicinas, ya se han muerto en el camino porque los enfermos no llegan hasta Los Mochis, necesitamos un dispensario médico para que atiendan las urgencias”,

Asimismo, aseguran que algunas familias tampoco cuentan con el servicio de energía eléctrica, que la recolección de basura es deficiente y que el alumbrado público no funciona. “Está muy atrasado este ejido, no sirven las lámparas, algunas casas no tienen luz, no pasa el camión de la basura, estamos en el olvido”, lamentó Cristina Solís.

Solicitan más corridas de transporte público porque únicamente pueden trasladarse fuera del ejido en dos camiones que circulan por las mañanas.

“Solo hay camiones a las 7:00 y a las 8:00 de la mañana, pero en la tarde y en la noche ya no tenemos cómo trasladarnos, los que no tenemos carro nos quedamos atrapados en el ejido”, refirió Irene Méndez.

También piden una techumbre y áreas verdes para el jardín de niños Juan Escutia porque manifiestan que los alumnos no cuentan con sombra para refugiarse de los rayos del sol durante el recreo.