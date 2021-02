Habitantes del puerto de Topolobampo se declaran en resistencia contra la Japama

Los Mochis, Sinaloa.-Habitantes del puerto de Topolobampo se declararon en resistencia contra la Japama para exigirle que les proporcione un servicio de calidad y solucione el problema del drenaje obsoleto que les ocasiona constantes fugas de aguas negras.

Julio Ramírez, presidente de la asociación civil Unión 4-40 de Topolobampo dice que los vecinos no pagarán los recibos del agua hasta que las autoridades den solución a este problema.

"Nos están cobrando bomberos y drenaje, servicios que no tenemos o que tenemos a medias en el caso del drenaje. Es un cochinero seguido por todos los barrios, el drenaje es una red obsoleta, no le invierten, no hacen las cosas que tienen que hacer".

Añadió que la falta de mantenimiento a la red de drenaje genera un problema de fugas, las cuales duran semanas para que personal de la Japama acuda a arreglarlas.

"Ahorita lo que se hizo fue una reunión donde los vecinos vinieron y entregaron los recibos del agua para devolverlos a la Japama y hacerlos que ellos vengan, y no les vamos a pagar el recibo del agua hasta que ellos vengan y y resuelvan este problema. Es una manera de protesta", dijo.

Recalcó que la red de drenaje está obsoleta porque por años no le han metido un solo peso.

"Nomás vienen y parchan y a la semana tenemos el mismo problema. Tenemos aguas negras por todas las calles, por todos los barrios y no puede ser posible porque la gente está pagando su recibo y no tenemos el servicio que debemos de tener".

Agregó que esto es una resistencia social contra la Japama y también contra la CFE, ya que desde las manifestaciones que emprendieron meses atrás por los altos costos de la energía eléctrica, no han pagado los recibos.

Después de aquellas manifestaciones, ya tenemos cuatro recibos que no pagamos. El recibo es bimestral.

Julio Ramírez informó que hoy por la mañana se reunieron 150 firmas de los vecinos de

Topolobampo para exigir a la Japama que les brinde un servicio de calidad y una solución definitiva al problema del drenaje.

Estas firmas fueron tan sólo la mañana de hoy, y las que se acumulen de aquí en adelante. Estamos teniendo una muy buena respuesta de la gente porque ya están hartos de esta situación.