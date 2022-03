Habrá cambios en los horarios del personal en Japama

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de tener la capacidad de atención en situaciones extraordinarias sin necesidad de pagar demasiado por horas extras y en lo que se resuelve la activación de un turno vespertino, en breve se iniciará con un reacomodo en horarios de los trabajadores de Japama, adelantó Raúl Pérez Miranda.

El gerente general de la paramunicipal explicó que esto es parte de los acuerdos que se tomaron en la reunión que se tuvo con dirigentes del Sindicato de la dependencia la tarde de este viernes.

"El compromiso fue que estaríamos haciendo el planteamiento de un proyecto completo porque si bien es cierto hemos tenido guardias en algunos departamentos, se requiere hacer una reingienaría dentro de Japama para buscar la eficiencia y todas aquellas áreas que estén en la atención de quejas o estén en contacto con el usuario, puedan tener turnos dispuestos para dar esa atención. La próxima semana presentaremos ese proyecto integral", indico.

Leer más: Antidoping se extenderá a todas las áreas del gobierno municipal de Ahome

Asimismo, detalló que se trata de una reingienaría respetando lo ya establecido en la Ley Federal de Trabajo como en el contrato colectivo de trabajo, subrayando que no existen complementos a lo que normalmente tienen contrato como lo son los convenios o especialidades como el perfil de los puestos pues actualmente hay un solo escalafón, lo que quiere decir que en algunas ocasiones por ejemplo, un electricista hace trabajo de contabilidad, esto, por cuestiones de antigüedad o de usos y costumbres.

"Ahorita ya alrededor de 700 trabajadores. El uso del tiempo extra tiene que ser bajo un presupuesto de base cero eso quiere decir que si en algún momento en el presupuesto anual se estableció la posibilidad de pagar las cantidades que ya se saben como los 11 millones de pesos al año que ahorita sea la base cero en donde únicamente la hora extra debe de ser dedicado a las situaciones de emergencia lo que es estrictamente necesario, sabemos que la hora extra como tal va a ser difícil de erradicar al menos en esta etapa en la que estamos en este momento pero si va a tener que ser solo para aquellos casos de extrema necesidad", puntualizó.

El funcionario municipal se refirió a que en el 2011 fueron 11 millones de pesos; sin embargo en años anteriores las cantidades fueron similares haciendo alusión a que en estos meses de la actual administración ha sido complicado poder reasignar el tema presupuestal pero aún así, dijo, se tiene que trabajar en el presupuesto del tiempo extra con base cero.

Leer más: Capacitan a presidentes electos 2022 de clubes rotarios en Sinaloa

"Teníamos nosotros además un problema que nos encontramos cuando llegamos pues en el mes de diciembre y parte de enero se estuvieron pagos del tiempo extra que no se habían hecho llegar y eso sí nos incrementó un poco el tiempo extra, no en las cantidades que se venían dando pero si no se abatieron a como debe de ser pero ahorita ya estamos en ese tema".

El funcionario municipal comentó que en esta reunión también se tocó el tema del trabajador que fue detenido en el Valle de El Carrizo en posesión de una arma de fuego.