Habrá libre acceso de alcohol a las playas de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Por considerar que existen las condiciones necesarias, autoridades municipales de Ahome autorizaron el libre acceso de bebidas embriagantes a las playas y demás espacios recreativos del municipio.

Enrique López Miranda, director de Inspección y Normatividad, dijo que aunque se tomó esta determinación, es necesaria y fundamental la responsabilidad en lo individual de cada visitante, es decir, de no excederse en el número de cerveza que ingrese a los balnearios haciendo hincapié en que no se permitirá la entrada de botellas de vidrio.

“El presidente no quiere hacer restricciones, tampoco quiere libertinaje, que todo se de con moderación. Pueden meter las que sea, es obvio que no van a llevar 50 charolas, pueden llevar tres charolas no hay límite, sólo si que nos está pidiendo que hagamos un llamado para que no entre botella de vidrio, que entre nada más latas”, sostuvo.

El funcionario municipal añadió que otra de las medidas tomadas es que no se cobrará el acceso a las playas a excepción de Navachiste en donde señaló que los habitantes de esas comunidades indígenas solicitaron el permiso para hacer un retén para recabar fondos.

“Lo primero que nos está pidiendo (el alcalde) es que no se va a cobrar la entrada a las playas, a ninguna, ni a San Juan, El Maviri, Las Salinas, todas serán gratis”.

Por último, añadió que ya se tiene listo el operativo que se habrá de establecer para el periodo de Semana Santa en donde participará el 100 por ciento de los trabajadores de la dependencia.