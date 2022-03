Habrá módulos para nacionalizar carros chocolates en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Con el objetivo de que todas aquellas personas que tienen un carro extranjero pueda acceder al trámite de nacionalización de la unidad, el gobierno instalará módulos de atención en todos los municipios de Sinaloa.

Así lo dio a conocer el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, quien hablo de un periodo aproximado de 10 días para que se inicie este proceso, aunque aclaró que aún se están estableciendo algunos protocolos.

"Ya tenemos los módulos, ya tenemos toda la organización, estamos puestos para comenzar, no tengo la fecha pero podría ser en unos 10 días más en los que se van a instalar estos módulos en todos los municipios", indicó.

Asimismo, comento que más reglas de operación de este trámite que a cabeza el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y que busca apoyarla economía de las familias que menos tienen.

Con respecto a aquellas unidades que no podrían beneficiarse con este programa de nacionalización serán aquellas que tienen algo irregular o que ésta sea lujosa o de año reciente; sin embargo, aclaró que eso está en más mismas reglas de operación.

"Ya se dieron a conocer las reglas de operación, los (carros) que no entran pues no van a poder hacer su trámite, son los que tienen reporte de robo, son carros de lujo, etcétera o que están chatarras, eso está considerado en el decreto. Lo que queremos es que se registren los que no están", abundó.