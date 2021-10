"Habrá ola de Covid-19 en febrero, pero no tan alto contagio", Luis Eng, cardiólogo de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- La Junta Directiva de la Sociedad Mexicana de Cardiología nombró al doctor de Los Mochis Luis Eng Ceceña Miembro Honorario Emérito por su extraordinaria trayectoria profesional y al interés que ha demostrado en las actividades académicas de este organismo.

Marco Antonio Alcocer Gamba, presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología, y Manuel Odín de los Ríos Ibarra, secretario de esta Sociedad, felicitaron por esta distinción al cardiólogo y lo conminaron a seguir con su participación en los próximos proyectos académicos.

¿Cómo se siente al ser nombrado Miembro Honorario Emérito por la Sociedad Mexicana de Cardiología?

La verdad me siento muy contento y al mismo tiempo orgulloso. La Sociedad Mexicana de Cardiología tiene muchas categorías de miembros. La categoría más baja, por decirlo así sin menosprecio ni mucho menos, es miembro afiliado, luego sigue miembro titular, después miembro titular vitalicio, luego miembro honorario, después miembro honorario emérito, y para muy casos excepcionales hay doctorados honoris causa; entonces realmente para la gran mayoría de todos nosotros los cardiólogos, el nivel más alto es Honorario Emérito, porque el honoris causa es excepcional.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 27 de octubre sobre Covid-19

¿Qué se tiene que hacer para llegar a obtener esta distinción?

Es de acuerdo al currículum, qué tantas publicaciones hagas, que estén indexadas, libros que hayas hecho, que hayas colaborado con la Sociedad Mexicana de Cardiología desde el punto de vista académico durante muchos años, etcétera. Yo soy miembro titular de la Sociedad Mexicana de Cardiología desde más o menos 1986-87. En el año 2001 me nombraron Miembro Honorario y ahora el día 20 de octubre me nombraron Miembro Honorario Emérito.

¿Qué significa para usted esta distinción?

No es fácil al estar en provincia que logres hacer una carrera también desde el punto de vista académico, además de tu labor desde el punto de vista asistencial, de dar consulta y todo; entonces, pues sí me siento contento y orgulloso de esto porque no es tan sencillo.

¿A quién le dedica este logro?

A mi familia, a mi esposa, mis hijos y mis padres que siempre me han apoyado, y desde luego también a los pacientes que me han brindado su confianza a lo largo de muchos años.

¿Cuántos años tiene como cardiólogo?

Me recibí de cardiólogo en 1984 y tengo 37 años de carrera. En Los Mochis abrí mi consultorio el 12 de octubre de 1985; para que no se me olvidara la fecha, el Día de la Raza.

Durante todos estos años, ¿cómo ha visto usted el crecimiento de esta rama de la medicina?

A mí siempre me ha gustado la cardiología porque es la rama de la medicina interna, una subespecialidad de la medicina interna que es la más objetiva a mi manera de ver las cosas, en la que tienes más objetividad en el diagnóstico, ayudado por ecocardiografía, por radionucleidos, por laboratorio, etcétera, puedes llegar a mucha precisión en el diagnóstico y eso no siempre se puede lograr en otras especialidades de la medicina interna. Por eso a mí me gusta, es una parte muy objetiva de la medicina interna. Y aparte es apasionante, el estudio de la cardiología realmente es apasionante.

En los últimos 36 años que me ha tocado a mí vivir el desarrollo de la cardiología ha sido espectacular porque la cardiología intervencionista creció en forma dramática, la cirugía de corazón ya venía, pero todavía siguió creciendo, y es mucho lo que se puede hacer por los pacientes en la actualidad, a pesar de que tengan enfermedad avanzada, con frecuencia se les puede ayudar mucho, y eso es satisfactorio.

¿Qué papel ha jugado la tecnología?

Te puedo decir que desde el punto de vista diagnóstico, la cardiología es un antes de la ecocardiografía y otra después de la ecocardiografía. La ecocardiografía trajo una revolución a la cardiología porque por primera vez era posible ver los diagnósticos auscultando o explorando al enfermo, y la ecocardiografía hizo poder ver las anormalidades en las válvulas, la movilidad de las paredes, etcétera.

Entonces, eso fue un cambio dramático. Ahora se han ido adaptando a otras tecnologías, obviamente los radionucleidos, la resonancia magnética, la tomografía computada, etcétera, y todo eso hace un armamentario muy grande que ayuda mucho al diagnóstico. En la medicina cualquiera que sea la rama, lo más importante es lo que dice el enfermo, lo que te platique el enfermo, ahí está gran parte del diagnóstico, lo otro nomás te ayuda a afinar el diagnóstico.

Doctor, ¿qué hace feliz a su corazón?

Primero, que mi familia esté bien. Eso me hace feliz, tener salud y que mi familia la tenga, y segundo pues ayudar a los pacientes, que puedas tener la capacidad de que en algún momento puedas ayudar a la gente que esté necesitada, en la enfermedad, es muy satisfactorio. Aunque debo de reconocer que las enfermedades no tienen palabras de honor, tarde o temprano la enfermedad lo derrota a uno, puesto que todos nacimos para morir.

¿Cómo visualiza esta rama de la medicina a diez años?

Muy similar a ahorita, quizá se va a generalizar más el uso de nuevas tecnologías, que hay algunas que son inaccesibles para sitios como el nuestro porque son muy costosas, pero otras ya las tenemos aquí. Realmente la medicina en Los Mochis ha avanzado dramáticamente los últimos 30 años. El Hospital Fátima es una muestra tangible de ello, aquí se hace cardiología intervencionista, se ha llegado a ser cardiología estructural, etcétera, se ha avanzado mucho.

Además, Los Mochis tiene una dualidad muy interesante: como aquí hubo médicos muy humanistas, como el doctor Careaga, el doctor Covarrubias, sin duda el doctor Francisco Agraz, etcétera, los que pudieron o tuvimos oportunidad de convivir con alguno de ellos, cuando menos en una parte de nuestra carrera, hizo que tuviéramos una cierta mística por la medicina que ellos heredaron y eso todavía persiste en muchos médicos.

¿Cómo mantener sano el corazón?

Básicamente, hay que alimentarse sanamente, hacer ejercicio, no fumar, conocer cuánto se tiene de presión arterial, checar la glucosa de la sangre, tratar de vivir una vida con menos estrés; es imposible quitarse el estrés, pero cuando menos vivir una vida con menos estrés. Tratar de reducir los factores de riesgo haciendo modificaciones en el estilo de vida. El asunto no es tratar de vivir más años, sino vivirlos en buenas condiciones. La persona joven cree que va a ser joven toda la vida y hace muchos desarreglos; el cuerpo fía, pero cobra moratorios.

Ante la pandemia por el Covid-19, ¿ha crecido el número de infartos, de problemas del corazón?

La pandemia del Covid-19 ha sido algo increíble. Yo creo que va a seguir habiendo más pandemias, pero espero que no tan fuertes como esta. Esta pandemia me interesó tanto porque si bien es el campo primario del infectólogo, la verdad es que la enfermedad era interesante para todo mundo.

A mí me interesó y yo comencé realizando un resumen de lo que era la pandemia, para mí, para mi consumo personal, para estudiar yo solo, cuando tenía 60 y tantas páginas lo subí al internet y lo pasé a los chats, regalado obviamente. Después hice una segunda edición, una tercera, una cuarta y una quinta. El libro tiene 750 páginas. Es un libro sobre la pandemia y está en forma gratuita en el internet. Muchas personas que tenían necesidad de ir a los hospitales en la fase aguda de la pandemia, no iban a los hospitales porque tenían temor, y muchas de esas personas se descompensaron de sus enfermedades y murieron en casa.

La pandemia es capaz de afectar el corazón como es capaz de afectar cualquier órgano. Entonces, la pandemia sí ha tenido un costo para la cardiología como para cualquier otra especialidad. La pandemia ha demostrado que siempre regresa tres o cuatro meses después, y yo pienso que va a haber otra ola de la enfermedad, pero no tan alto el contagio, por allá en febrero.

Conforme haya más gente vacunada y gente que ya tiene la enfermedad, se va a quedar estacionada como la influenza y muchas otras. Va a llegar el momento en que las vacunas se van a poner cada año. El Covid-19 le va a dar tarde o temprano a la gente que no se vacunó. La vacuna es imprescindible, es un gran avance de la ciencia.

Leer más: Convocan a vacunarse en Ahome quienes recibieron su primera dosis contra Covid del 7 al 14 de septiembre

EL PERFIL

Nombre: Luis Eng Ceceña

Lugar y fecha de nacimiento: Los Mochis, 3 de febrero de 1955

Profesión: Cardiólogo por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

Esposa: Gladys Compeán

Hijos: Gladys, Luis y Natalie