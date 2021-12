¡Habrá pista de hielo! Invitan a la Villa Navideña 2021 de Trapiche Museo Interactivo de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Impulsora de la Cultura y de las Artes (IMCA) invita a la población a la Villa Navideña 2021 de Trapiche Museo Interactivo.

Mañana domingo a las 18:00 horas será la inauguración de este majestuoso evento para celebrar en familia estas fiestas decembrinas.

Rosa Irma Peñuelas Castro, directora ejecutiva de IMCA IAP, comentó que este año en la Villa Navideña se contará con una pista ecológica de hielo, la cual tendrá una capacidad para 45 ó 50 personas por turno y que será de gran atractivo para todos los visitantes.

Leer más: Problemas de lámparas públicas son por el cableado en Los Mochis

Mencionó que otra de las atracciones que tiene la Villa Navideña es el árbol gigante para que los visitantes se puedan tomar la foto, y para la diversión de los niños se contará con un bosque de los deseos, el cual contará con 70 pinos naturales, la granja interactiva de animalitos, set de fotografías, casitas interactivas de manualidades y postres, set de Santa Claus entre otras, así como la venta de alimentos y bebidas.

La cuota de recuperación para el acceso a la Villa Navideña será de 30.00 por persona y la venta de boletos será en la taquilla de la Estación Café de Trapiche.

En el evento también se pres con presentaciones artísticas de grupos musicales versátiles, show de payasos, festivales de danza, villancicos, concierto de música, show de títeres entre otros.

Rosa Irma Peñuelas expuso que este año se abren nuevamente las puertas de acceso principal de Trapiche Museo Interactivo para el acceso de todos los usuarios con todos los protocolos de seguridad e higiene para garantizar una visita segura a los mismos.

Para mayores informes pueden contactarse al teléfono 668 816 71 10 o al Whats App 6681 01 01 35.

Los horarios para el museo y la villa son los siguientes: DICIEMBRE 2021

Domingo 12: Inauguración 6:00 pm

Miércoles 15: museo de 2 a 6 pm / Villa de 6 a 10 pm

Jueves 16: museo de 2 a 6 pm / Villa de 6 a 10 pm

Viernes 17: museo de 2 a 6 pm / Villa de 6 a 10 pm

Sábado 18: museo dos turnos: de 10 am a 1pm y de 2pm a 6 pm / Villa de 6 a 10 pm

Domingo 19: museo dos turnos: de 10 am a 1pm y de 2pm a 6 pm / Villa de 6 a 10 pm

Lunes 20: museo dos turnos: de 10 am a 1pm y de 2pm a 6 pm / Villa de 6 a 10 pm

Martes 21: museo dos turnos: de 10 am a 1pm y de 2pm a 6 pm / Villa de 6 a 10 pm

Miércoles 22: museo dos turnos: de 10 am a 1pm y de 2pm a 6 pm / Villa de 6 a 10 pm

Jueves 23: museo dos turnos: de 10 am a 1pm y de 2pm a 6 pm / Villa de 6 a 10 pm

Viernes 24: descanso

Sábado 25: descanso

Domingo 26: museo dos turnos: de 10 am a 1pm y de 2pm a 6 pm / Villa de 6 a 10 pm

Lunes 27: museo dos turnos: de 10 am a 1pm y de 2pm a 6 pm / Villa de 6 a 10 pm

Martes 28: museo dos turnos: de 10 am a 1pm y de 2pm a 6 pm / Villa de 6 a 10 pm

Miércoles 29: museo dos turnos: de 10 am a 1pm y de 2pm a 6 pm / Villa de 6 a 10 pm

Jueves 30: museo dos turnos: de 10 am a 1pm y de 2pm a 6 pm / Villa de 6 a 10 pm

Viernes 31: descanso

ENERO 2022

Sábado 01: descanso

Domingo 02: museo dos turnos: de 10 am a 1pm y de 2pm a 6 pm / Villa de 6 a 10 pm

Lunes 03: museo dos turnos: de 10 am a 1pm y de 2pm a 6 pm / Villa de 6 a 10 pm

Martes 04: museo dos turnos: de 10 am a 1pm y de 2pm a 6 pm / Villa de 6 a 10 pm

Miércoles 05: museo dos turnos: de 10 am a 1pm y de 2pm a 6 pm / Villa de 6 a 10 pm

Jueves 06: museo dos turnos: de 10 am a 1pm y de 2pm a 6 pm / Villa de 6 a 10 pm

Viernes 07: museo dos turnos: de 10 am a 1pm y de 2pm a 6 pm / Villa de 6 a 10 pm

Sábado 08: museo dos turnos: de 10 am a 1pm y de 2pm a 6 pm / Villa de 6 a 10 pm

Domingo 09: museo dos turnos: de 10 am a 1pm y de 2pm a 6 pm / Villa de 6 a 10 pm

Leer más: En Choix, Sinaloa dan el banderazo del operativo Guadalupe-Reyes

Lunes 10: descanso

Martes 11: descanso

Miércoles 12: museo de 2 a 6 pm / Villa de 6 a 10 pm

Jueves 13: museo de 2 a 6 pm / Villa de 6 a 10 pm

Viernes 14: museo de 2 a 6 pm / Villa de 6 a 10 pm

Sábado 15: museo de 2 a 6 pm / Villa de 6 a 10 pm

Domingo 16: museo de 2 a 6 pm / Villa de 6 a 10 pm CLAUSURA DE VILLA