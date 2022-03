Habrá sequía por la Corriente de la Niña, dice investigadora en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa. Aunque en el norte de Sinaloa la crisis del agua no sea tan latente como en otras ciudades del país, es importante tomar conciencia y cuidar el vital recurso porque esta temporada se pronostica sequía por la Corriente de la Niña, consideró la maestra en ciencias Greissy Carolina Cota Mendoza, encargada de Control de Calidad de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome.

Al impartir la conferencia "La Crisis del Agua", en el marco del Día Mundial del Agua 2022, "La Importancia del Agua Subterránea", comentó que por el cambio climático cada vez es más complicado predecir estas situaciones del clima, cada vez se sustraen más aguas de los acuíferos y al no filtrarse completamente no se eliminan los contaminantes del agua.

"Ahorita el pronóstico es la Corriente de la Niña, por ende no va a haber tantas lluvias, nos vemos afectados con las captaciones, las presas no registran los niveles altos que esperamos, estamos bendecidos, con tener agua rodada, que es agua superficial y agua subterránea, se están sustrayendo mucho las cantidades en el agua subterránea, cada vez son mayores, tanto las registradas como las no registradas, es rápido el proceso no alcanza el agua ni siquiera a filtrarse como debe ser, naturalmente, para eliminar los contaminantes, aunque estemos bendecidos, aún así tenemos que estarla cuidando, porque no es la misma historia en otra ciudad, ya no predecimos si va a ser corriente de la Niña o del Niño, si va a haber lluvia o no va a haber lluvia", dijo.

La química precisó que en algunas ciudades hay más déficit y se utilizan para el consumo mezclas de aguas superficiales y subterráneas, pero en otras son netamente de acuíferos, por eso es importante que no se deje de concientizar a la población, sobretodo, a los niños sobre la importancia y cuidado del agua.

Indicó que en el 2010 y el 2013 en esta región se registraron sequías y se apreció hasta el fondo de la presa, eso ocasionó que el agua cruda que se destina para consumo humano llegará con otro fito planton y se tuvieron afectaciones con el tratamiento, también el tratamiento, también aguas subterráneas se mezclaron con el agua de riego lo que cambió la calidad, también con la situación de sequía se sancionó y multó con mil pesos a quien tirara agua con la manguera, además, Conagua sólo autorizó permiso para abastecer agua para el consumo humano y se cancelaron recursos para la agricultura, por eso es importante cuidar el vital recurso.